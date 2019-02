Akkora volt a baj az autóipari cégnél, hogy a sztrájkot a szakszervezet akadályozta meg

Pattanásig feszült helyzet alakult ki az elmúlt hetekben Székesfehérvár legnagyobb munkáltatója és adófizetője, a Denso üzemében, ahol a szakszervezetnek kellett lecsendesítenie az embereket, hogy elkerüljék a sztrájkfenyegetést - állítják a Liga helyi képviseleténél. A cég szerint azonban nem volt szükség "erőfitogtatásra", mert a helyzetet demokratikusan kezelték.

Felfokozott légkörben indult el a bérvita a Denso Gyártó Magyarország Kft., mintegy 5 ezer főt foglalkoztató üzemében, ahol LIGA - Ifjúsági Munkás Érdekvédelmi Szervezetének (LIMÉSZ) helyi csoportja tavaly július 2-án alakult meg. Idén január elsején az érdekképviselet már 613 főnyi munkaviszonnyal rendelkező tagot tudott igazolni a munkáltatónál, ezzel meghaladta a 10 százalékos limitet, ami jogosulttá tette kollektív szerződés megkötésére. Év eleje óta a létszám tovább bővült: januárban a dolgozók hetente ötvenesével léptek be, mostanra a szervezetnek közel 1100 tagja van - részletezte a Napi.hu-nak Bognár Ferenc elnök.

Szerinte a "szédületes növekedés" oka, hogy a 2008-ban kitört válság elhúzódása miatt a gyárban évek óta elmaradtak az érdemi bérfejlesztések, a január végi Audi-sztrájk pedig felbátorította az embereket.

Az ősszel kezdődő bértárgyalás során többször egyeztettünk a munkáltatóval, a LIMÉSZ átlagosan 20,2 százalékos bérfejlesztési javaslatot tett le az asztalra. Az üzemben nagy számban vannak még régi - jellemzően 5-20 éve ott dolgozó kollégák - akiknek a bére nagyon komolyan mértékben összetorlódott. Kezdetben nyitottságot, majd bezárkózást tapasztaltunk - magyarázta Bognár. A munkaadó végül novemberben egyoldalúan, "tűzoltás jelleggel" átlagosan 5,5 százaléknak megfelelő bérkorrekciót rendelt el január 1-től, ami azt jelentette, hogy a bruttó 300 ezer forint alatt kereső dolgozók (mintegy 4 ezer ember) alapfizetése körülbelül 20 ezer forinttal növekedett.

Csak egy szikra kellett volna, hogy sztrájk legyen



Az emelés korántsem hozott elégedettséget. A szakszervezet ezután többször próbálta elérni a tárgyalások megkezdését, amitől a vállalat elzárkózott. Az álláspontok megmerevedtek: a munkáltató kezdetben igyekezett visszaszorítani a szervezkedést, ezzel viszont még jobban felpaprikázták az üzem dolgozóit. Egyre többször hangzott el a bosszús emberek szájából, hogy "ha más nem lesz, akkor sztrájkolnunk kell!". Erre az Audi-sztrájk példája még rátett egy hatalmas nagy lapáttal - fogalmazott az érdekképviseleti elnök.

A Denso végül engedett, így elindulhatott a 2019-es bértárgyalás. A munkáltató javaslatára a szakszervezet elfogadta, hogy a bérmegállapodások tekintetében is térjenek át a Nyugat-Európában alkalmazott üzleti évre, ahol az évforduló áprilisban van. Ezután hosszú egyeztetések során a két fél számai közeledni kezdtek egymáshoz. Bognár szerint a tárgyalási korrektség mellett a munkáltató részéről kiszivárogtak a részeredmények, amelyet az emberek jelentős része még mindig nem akart elhinni: azt gondolták, hogy emögött valami "tárgyalástechnikai trükk" lehet, ezért sokan azonnal a sztrájk eszközéhez kívántak nyúlni. Itt volt az a pont, amikor a szakszervezet "felelősségérzete" megnyilvánult az ügy iránt és,

továbbá higgyék el, hogy mindenki számára vállalható megállapodás kapujában vagyunk - magyarázta Bognár.

A gyár japán menedzsmentje végül felismerte, hogy mindenképp el kell kerülnie a munkabeszüntetést és lépnie kell a befektetői bizalom megőrzéséhez, hiszen a társaságot a tokiói tőzsdén jegyzik. Szerdán végül aláírták a megállapodást, amely a munkáltatói adat szerint átlagosan 14,7 százalékos bérfejlesztést tartalmaz - ezzel árnyalatnyira felülmúlták a nagy rivális, az ugyancsak sztrájkközeli helyzetbe sodródott hatvani Bosch Elektronika Kft. idei, körülbelül 14,5 százalékos bérfejlesztését. Bognár Ferenc úgy értékel, hogy ez egy példaértékű ajánlat volt a Denso részéről.

A munkáltató szerint az indulatok nem harapództak el

Vállalatunk igyekszik harmóniában élni a munkavállalókkal és a szakszervezetekkel. Amikor megkezdődtek a tárgyalásokat, figyelembe vettük az igényeket, az elejétől fogva megpróbáltunk konstruktívak maradni és a másik fél véleményét tiszteletben tartani - magyarázta lapunknak Szincsák Attila, a Denso Kft. gazdasági és kereskedelmi igazgatója.

Szavai szerint a tárgyalások hosszúra nyúltak, de a hatékony kommunikáció eredményeképpen nem volt sztrájkfenyegetettség és semmiféle erőfitogtatásra nem volt szükség. Hittünk abban, hogy elég erős a demokrácia az üzemben. Az országban kialakult helyzet tükrében a bérfejlesztés igénye nem érte a menedzsmentet váratlanul, de a munkavállalók kezdeti követelésének mértékével szemben voltak aggályai. A termelékenység-, és hatékonyságnövekedés tükrében ezt nem tartottuk megalapozottnak. Ám végül a szakszervezet "állhatatos" tevékenységének is köszönhetően sikerült egy kölcsönösen kedvező bérmegállapodást kötni - értékelte a helyzetet Szincsák. Szerinte ugyanakkor nem a Bosch-megállapodás lebegett a szemük előtt, csak véletlen egybeesés, hogy pár tized százalékkal a német konszern fölé lőttek.

Bognár Ferenc szerint az Audi -sztrájk ugyancsak visszahatott a gyártóra: a tárgyalások során többször is felmerült hivatkozásként, hogy a jelentős béremelés túlzottan nagy terhet róna a cégre, annak tükrében, hogy a győri üzem leállása várhatóan költségnövekedést okoz. Ennek oka az a feltételezés volt, hogy az Audi a veszteség egy részét lefelé, a beszállítók irányába akarja majd szétteríteni. A végeredmény azonban azt igazolja, hogy

Miről szól a Denso bérmegállapodás?

A 14,7 százalékos átlagos alapbéremelés magában foglal a bruttó 300 ezer forint alatt keresők 2018 végi "rendes" 5,5 százalékos növekményén felül egy idei rendkívüli 10 százalékos bérfejlesztést is áprilistól. Ezzel a lépéssel a rosszabbul kereső, nem kezdő kollégákat - a dolgozók négyötödét - zárkóztatják fel. A megállapodás új juttatásokat is tartalmaz: egyebek közt a foglalkoztatási idővel arányosan növekvő szenioritási jutalmat és a hiányzásmentességi jutalmat. Megduplázzák a féléves bónusz szorzóját is. Kikötötték továbbá, hogy az operátori kezdőbér bruttó 220 ezer forint. A felek egyetértenek, hogy a jelenlegi 3 havinál hosszabb munkaidőkeretet nem alkalmaznak és az évi 400 óra rendkívüli munkaidő lehetőségével nem élnek.