Áll a bál a BKV-nál, távozhatnak a sofőrök

az év utolsó napjaiban sem került szóba a jövő évi béremelés a BKV-nál és több nagyvárosi közösségi közlekedési cégnél sem, holott a szakszervezet az elmúlt hónapokban többször is sürgette a tárgyalások megkezdését - panaszolja közleményében az Egységes Közlekedési Szakszervezet, amely szerint a sofőrök leléphetnek, ha nem kezdenek valamit a bérükkel.

Úgy tűnik, teljesen megfeledkeztek az illetékesek a közösségi közlekedésben dolgozókról, legalábbis a béremelésükről - állítja közleményben az ország több nagyvárosi szolgáltatójánál is jelen lévő Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke Naszályi Gábor.

Közölte, nem is emlékszik olyan évre, amelyet úgy zártak volna, mint a mostanit, vagyis, érdemi bértárgyalások nélkül. Naszályi Gábor elképesztően rossz tapasztalatként a BKV-t emeli ki, amely szerinte most olyan, mintha nem is lenne vezetője. Mint állítják, Bolla Tibor vezérigazgatót többször is hiába kérték, hogy rendezze a dolgozók béreit, hogy már jövőre emelt fizetésüket kaphassák.

"Vége az évnek, s a BKV dolgozóknak fogalmuk sincs, kapnak-e egyáltalán valamennyi emelést, ezért egyre nagyobb a zúgolódás" - mondta az elnök, aki szerint hasonló a helyzet még azokban a nagyvárosokban, ahol az ellenzék vette át az önkormányzatokat. "Tatabányán például úgy hírlik, a városi közlekedést mindössze két éve biztosító kft. élén várható személycsere, s ott vélhetően ezért nem foglalkozik senki a dolgozók béremelésével, holott a kollektív szerződés szerint december 15-e volt a határidő az ajánlattételre. Ez a kft. jelenlegi vezetőjének lenne a kötelessége, érthetetlen, hogy mégsem teszi" - magyarázta az elnök.

Naszályi Gábor felhívja az illetékesek figyelmét: kockázatos éppen azokkal a dolgozókkal így bánni, akik naponta utasok ezreinek a biztonságáért, sőt életéért felelnek. De az sem biztató, hogy a bértárgyalások elmaradása miatt csalódott legtapasztaltabb járművezetőktől is egyre többször hallani: ha nem lesz emelés, odébbállnak.

A kormány 8 százalékos minimálbéremelést jelentett be 2020-ra.