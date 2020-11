Állami pénzből menne tőzsdére a Gránit Bank

Összesen 4,3 milliárd forintos befektetéssel tőkeemelést hajt végre a Gránit Bank Zrt., amelyhez a Széchenyi Alapok 3 milliárd forint forrást nyújt.

Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentése szerint a befektetés célja, hogy a bank fejlődése folytatódjon, az eddigieknél is több ügyfelet tudjon kiszolgálni, megjelenjen a nemzetközi piacon és a részvényeit be tudja vezetni a Budapesti Értéktőzsdére.

A befektetés az állam és a bank számára is előnyös, mert tovább emelkedik a pénzintézet értéke és megkezdődik a külföldi terjeszkedése, amely nemzetgazdasági szempontból is előnyös - hívta fel a figyelmet a tárcavezető, hozzátéve, hogy a tőkeemelés megfelel a kormány pénzügypolitikai törekvéseinek is.

A tranzakciót a Széchenyi Alapok által kezelt Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kockázati Tőkealap végzi.

A Gránit Bank 2019-ben már hatodik évét zárta nyereségesen, költséghatékonysági mutatója továbbra is kétszer jobb, mint a hazai bankrendszer átlaga. A társaság elsőként valósította meg a digitális banki üzleti modellt Magyarországon.