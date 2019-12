Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Államtitkár: nyugdíjasok tízezrei jutnak pluszpénzhez

Nyugdíjasok meglehetősen nagy csoportjának kedveznek azok a járulékszabályok, amelyeket tegnap szavazott meg az Országgyű­lés - mondta Izer Norbert adóügyi államtitkár a Magyar Nemzetnek a leginkább a dolgozó időseket érintő kedvezményről.

Jövő július 1. után már minden dolgozó nyugdíjast megillet a járulékmentesség. Egyelőre ez a kedvező szabály csak a jelenleg munkajogviszonyban állókra érvényes, hogy bérüket mindössze a 15 százalékos mértékű szja terheli. Az érintettek többsége ezzel 14 százalékos többletjövedelemre tehetnek szert.

A lapnak nyilatkozva az úgy szabályozásról, az adóügyi államtitkár azt mondta, hogy a kormány szerint a változtatás nyomán évente több tízezer dolgozó időskorúnál maradhat összességében nagyjából húszmilliárd forint. Mint magyarázta Izer, a jelenlegi szabályok szerint a munkaviszonyban dolgozó nyugdíjasok keresetéből ma már csupán a 15 százalékos személyi jövedelemadót (szja) vonják le, a munkavállalói járulékot nem. A jövőben viszont ezt kiterjesztenék más foglalkoztatási formákra, így akár megbízással, akár más módon végzik a munkát az idősek, a munkavállalói járulékkal nekik sem kell majd foglalkozniuk.

"A változtatás érdemi megtakarítást jelent az érintetteknek - mondta Izer Norbert, aki egy példán is levezette a módosítás anyagi hatásait. Eszerint a bruttó százezer forintos bérből 71 ezer forint marad a nyugdíjasoknál, ha levonják belőle a személyi jövedelemadót és a járulékokat. Ha csupán az szja jön szóba, akkor 85 ezer forint jár az érintetteknek" - hozott egy példát az államtitkár, aki azt is elmondta, hogy becsléseik szerint több mint 36 ezer nyugdíjas dolgozik munkaviszonyon kívül. Ha rendezik a kedvezményes foglalkoztatás körülményeit, akkor Izer Norbert szerint akár tíz-húszezer nyugdíjas is visszatérhet a munkaerőpiacra.