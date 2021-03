Bármi jött is tavaly, az ALTEO nagyot ment

A koronavírus miatt kialakult gazdasági helyzet dacára is kimagasló eredménnyel zárta a 2020-as évet a leginkább villamosenergia termelőként és szolgáltatóként ismert ALTEO. Az újgenerációs energiaszolgáltató igazolta, hogy fő profittermelő tevékenységeinek dinamikáját a járványhelyzet sem képes visszafogni.

A vállalat közlése szerint a hő-, és villamosenergia-termelésből, illetőleg a befejeződött beruházásoknak és megvalósult felvásárlásoknak köszönhetően az ALTEO csoport 46 százalékos EBITDA növekedést produkált a tavalyi évben. A kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti, kimagasló eredmény eléréséből az energia-kiskereskedelmi üzletág is kivette a részét, így a csoportszintű árbevétel mintegy 30 százalékkal bővült éves szinten. A nettó eredmény 2020-ban 116 százalékkal több, mint egy évvel korábban, a konszolidált árbevétel pedig 29 százalékkal nőtt.

Jóllehet az ALTEO csoportszinten nagyfokú rezilienciáról tett tanúbizonyságot a járványhelyzet kiváltotta gazdasági nehézségek ellen, a tavalyi eredményekhez szükség volt arra is, hogy az eredeti ütemezés szerint és következetesen folytattuk a 2020-2024-es időszakra szóló beruházási programunk megvalósítását - mondta ifj. Chikán Attila vezérigazgató.

Miközben gázmotoros energiatermelő kapacitásainak 18 megawattos (MW) bővítésével a társaság megerősítette helyzetét az ország legnagyobb szabályozási központjai között, két új üzletágat is elindított 2020-ban: nyáron az e-mobilitást, ősszel pedig a menetrendezési szolgáltatást. Októberben a vállalat másodszor is sikeres kötvénykibocsátást végzett - a Növekedési Kötvényprogram keretében.

A társaság tovább növelte a megújuló erőforrást hasznosító erőművi eszköz-portfólióját is: októberben egy 15 MW-os bábolnai szélerőműpark tulajdonosává vált, de saját kivitelezésben felújította a több mint 100 éves Gibárti Vízierőművet is, valamint kiemelkedő eredménynek számít az ózdi távhőszolgáltatási szerződés újabb 10 évre szóló meghosszabbítása is.

Az elsődleges célunk ebben az évben is a 2024-ig tartó beruházási programunk konzekvens folytatása, valamint az ESG szempontok minél erőteljesebb érvényesítése a vállalat működésében és annak riportolásában - közölte ifj. Chikán Attila.