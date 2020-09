Amerikai tőzsdén jegyzett agrárcég nyit kutatóközpontot Szegeden

Új, többféle növénykultúra tesztelésére és kutatására is alkalmas kutatóközpontot nyit 1,9 millió dolláros beruházással Szegeden a Corteva Agriscience, az európai termelőket kiszolgáló, fenntartható megoldások kidolgozására a növénynemesítés és a növényvédelem területén.

Az Egyesült Államokbeli székhellyel működő Corteva Agriscience - amely korábban a több mint kétszáz éves múltra visszatekintő DowDuPont Mezőgazdasági Üzletágaként működött - tavaly nyáron alakult független részvénytársasággá. A 2018-ban globálisan több mint 14 millió dolláros árbevételű vállalat a mezőgazdaság területén az egyik globális piacvezető cég, több mint 130 országban "világelső" az árutermelő mezőgazdaságban, részvényeit a New York-i tőzsdén jegyzik. A cég a gazdálkodási technológia következő generációján dolgozik, azokon a megoldásokon, amelyek igazodnak a világ növekvő és változó igényeihez, szem előtt tartva a fenntarthatóságot és a környezettudatosságot.

Magyarországon is elérhetők a társaság vetőmagjai, a cég növényvédelmi eljárásaival együtt. A társasághoz tartozó szarvasi vetőmagüzem a világ egyik legjelentősebb vetőmagüzeme, ahol a vetőmagok magyarországi alapanyagokból készülnek és a hazai termelőkkel több mint 15 ezer hektáron megtermelt hibridkukorica-vetőmagot dolgoznak fel. Szarvason történik a teljes magyar vetőmagtermelés jelentős része, a vetőmagüzem kibocsátása évi 1,5 millió zsák. A termelés 70 százalékát kitevő vetőmagexport hagyományos felvevő piacai Oroszország és Ukrajna mellett Bulgária, Ausztria, Lengyelország és Szlovákia.

A világszinten is az iparág egyik legjelentősebb innovációs hátterével rendelkező Corteva Agriscience magyarországi kutatás-fejlesztési kapacitása is igen jelentős, a 2007-ben létesült szegedi kutatóállomáson a kukorica és napraforgó hibridek nemesítése mellett növényvédelmi kutatások is folynak. A fő csapásirány a gyomirtószerek fejlesztése, de a kutatók rovar- és gombaölő megoldásokon is dolgoznak.

A Corteva Agriscience most bejelentette, hogy hazai növénynemesítési és növényvédelmi kutatási képességeit - azok további fejlesztése mellett - szegedi kutatóközpontjában egyesítette, amely egy többféle növénykultúra tesztelésére és kutatására is alkalmas kutatóközpontként működik tovább. A központ így koordinációs feladatkört is ellát, biztosítva a Corteva Agriscience K + F munkacsoportjainak, hogy egymással együttműködve úttörő és egyben fenntartható mezőgazdasági megoldásokat fejlesszenek Európa és a világ termelői számára. Az 1,9 millió dolláros beruházással létrejött, újonnan integrált szegedi kutatóközpont így a Corteva egyik legnagyobb, többféle növénykultúra tesztelésére és kutatására is alkalmas európai kutatóközpontjává lépett elő. Az új kutatóközpontban a jelenlegi 34 alkalmazott közül nyolc kutató a vetőmag nemesítéssel és a növényvédelemmel kapcsolatos innovációkra összpontosít.

A Szegeden működő növénynemesítő munkacsoport feladata a Corteva termékek genetikai állományán alapuló kukorica- és napraforgóhibridek nemesítése. A nemesítési munka célkitűzése magas terméspotenciállal és kiváló agronómiai tulajdonságokkal bíró hibridek fejlesztése, beleértve a hőstressz tűrő képességet is, amely a kontinentális Európában az egyik legfontosabb termékjellemző. A részleg korábbi növénynemesítési tevékenysége már számos piacformáló terméket eredményezett, többek között herbicid toleranciával rendelkező napraforgó hibrideket, magas olajtartalmú napraforgó vetőmagokat, valamint piacvezető kukorica termékeket. A részleg tesztelési és vetőmag előállítási kutató munkája a Corteva szarvasi vetőmagüzemében folyó munkát is támogatja.

A mostantól tehát Szegeden működő Növényvédő Szer Kutató-Fejlesztő munkacsoport (Integrated Field Science, IFS) új gyomirtó-, rovarölő- és gombaölő szer hatóanyagok, termékek, valamint csávázási technológiák és biológiai növényvédelmi megoldások kifejlesztésére koncentrál, melyeket széleskörű szántóföldi kísérletekben tesztel. A szegedi kutatóközpont, a Növénynemesítés, valamint az Operatív működés vezetője Zala Anita. Az Integrált Szántóföldi Kísérletek tevékenységét (Integrated Field Science, IFS) pedig Perényi József irányítja.

Ez a lépés nagyon fontos mérföldkő a Corteva Agrisicence történetében, hiszen három jelentős K + F tevékenységet egyesítettek annak érdekében, hogy a kutatók szoros együttműködésben fejleszthessenek. Az integrációval olyan kreatív, az innovációt és a magas fokú operatív munkát támogató környezetet hoztak létre, amely a korábban különálló egységekként működő részlegek szinergiájára épül - hívta fel a figyelmet a bejelentés kapcsán Abelardo De La Vega, a Corteva Agriscience európai növénynemesítő részlegének vezetője.