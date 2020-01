Amerikaiak kezébe kerül a Netrisk

Eladta a lengyel befektető a biztosításközvetítőben lévő többségi részesedését a bostoni TA Associatesnek. Kisebbségi tulajdonosként bent marad az MCI Group a cégben.

A varsói székhelyű MCI Group közép-európai magántőke-társaság szerdán bejelentette, hogy a Netrisk.hu biztosításközvetítő cégben meglévő részesedésének többségi hányadát eladja a bostoni székhelyű TA Associates globális növekedési magántőke-társaságnak. Ezzel egyidejűleg a kisebbségi tulajdonos AMC Capital minden részesedésétől megválik a Netriskben.

Kisebbségben maradnak a lengyelek

Az ügyletet követően a TA Associates a Netriskben 75 százalékos tulajdoni többséget szerez. Az MCI Group 23,7 százalékos részesedésével továbbra is aktívan segíti majd a Netrisk további, a tervek szerint regionális szintre kerülő növekedését. A fennmaradó 1,3 százalékos részt a cég menedzsmentje birtokolja.

A TA Associates egyike a legnagyobb múlttal rendelkező globális növekedési magántőke-társaságoknak: 1968-as alapítása óta befektetéseibe 33,5 milliárd dollárnyi tőkét vont be, és stratégiájának részeként aktívan fektet be a digitális gazdaságra fókuszáló vállalatokba. A kelet-közép-európai régióban is számos befektetést hajtott már végre, többek között a kiberbiztonsággal foglalkozó cseh AVG Technologies, valamint a szintén cseh W.A.G. Payment Solutions társaságokban is szerzett részesedést.

Maxime Cancre, a TA Associates alelnöke elmondta: "Kelet-Közép-Európa nagyon érdekes régió, ahol stratégiánkat megvalósítva lehetőségünk nyílik növekvő technológiai cégekbe fektetni. Meggyőződésünk, hogy a Netrisk a régió egyik különleges vállalata, amelynek kiváló és kiszámítható üzleti modellje van, jól felépített piaci pozícióval, valamint erős és tapasztalt menedzsmenttel rendelkezik. Az MCI-jal karöltve, mely Európa ezen részén széles körű technológiai befektetési tapasztalattal rendelkezik, azon fogunk dolgozni, hogy egyrészt támogassuk a Netrisk további belföldi növekedését, másrészt pedig kidolgozzuk annak módját is, hogyan tudjuk a társaságot a régió vezető biztosításközvetítőjévé tenni az online és offline szegmensben egyaránt."

Gyorsan növekedtek

Az MCI 2017 decemberétől, két éven keresztül volt a Netrisk.hu többségi tulajdonosa, ez idő alatt a társaság további jelentős fejlődésen ment keresztül. Az organikus növekedés mellett a társaság gyarapodásában jelentős tényező volt a Biztosítás.hu felvásárlása is, amely a díjbevételek terén önmagában 30 százalékos növekedést eredményezett. Eközben folyamatosan zajlott a cég felkészítése a regionális terjeszkedés előkészítésére is.