Andy Vajna után tízmilliárdos adósság is maradt

Még mindig nehéz átlátni nemcsak azt, hogy ki Andy Vajna néhai filmügyi kormánybiztos és vállalkozó milliárdos vagyonának örököse, de az sem egyértelmű, hogy pontosan mit is hagyott maga után hátra.

Egyszerűsödik a néhai sztárproducer, Andy Vajna halálával hátra maradt cégbirodalom: három darabját beolvasztják az AV Investments Kft.-be. Mindhárom társaság - a City Center Development Ingatlanfejlesztő Kft., a GIBS Kereskedelmi Kft. és a Lucky Ventures Befektetési Kft. - megszűnik a beolvadás tervezett időpontjában, december végével - írja a 24.hu, amely azt próbálta feltárni a Cégközlönyben tett friss bejelentések után, hogy pontosan mekkora is a Vajna-örökség.

A portál azt írja, hogy bár nem rég kiderült, hogy Vajna Tímea része a hagyatékból 37 milliárd forint az AV Perfect Kft. nevű cégen keresztül, abban az özvegy is biztos, hogy az itthoni eljárás után az USA-ban is bonyolult procedúra vár rá, hogy igazolja, részesedés jár neki a vagyonból. Az idén februárban elhunyt Vajna esetében ugyanis egy komoly offshore-hálót kell feltárni. Az AV Perfect vagyonkezelőbe került ugyanis a delaware-i Cinergi Pictures Entertainment Inc. részvényeinek többsége is, de az amerikai cég a tulajdonosa az AV Investments Kft.-nek. Ennek a cégnek az adósságállománya 42 millió 691 ezer dollár, vagyis csaknem 13 milliárd forint. Tavaly év végén még 5,5 milliárd forintnyi adósság volt a cégben.

Pénz is van a társaságban: 12,7 millió dollárnyi (bő 3,8 milliárd forint) forgóeszköz (betétet és készpénzt), 10,4 millió dollárnyi (3,1 milliárd forint) értékpapír. Emellett 16 millió dollárt (4,8 millád forintot) követelnek másoktól.