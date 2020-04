Annyi Domestost vesznek, hogy bővíteni kell a magyar gyárat

Az Unilever Magyarország Kft. mintegy 15 milliárd forintos beruházás keretében közel harmadával bővíti nyírbátori háztartásvegyipari üzemének alapterületét. A beruházásnak köszönhetően a brit-holland anyavállalat egyik legkorszerűbb, stratégiai fontosságú európai üzemének gyártó- és raktárkapacitása is növekszik, továbbá új munkahelyek is létrejönnek - közölte a cég.

Ez év első negyedében indultak el a bontási munkálatok azon a nemrégiben megvásárolt területen, ahol az Unilever Magyarország Kft. a nyírbátori háztartásvegyipari üzemének bővítését tervezi. A közel 15 milliárd forintos, saját erőből megvalósítandó beruházás nyomán az egyebek közt Domestos és Flóraszept tisztítószereket, valamint Coccolino öblítőket gyártó üzem egy 11 ezer négyzetméteres csomagolócsarnokkal, két új gyártósorral és egy 8 ezer négyzetméteres korszerű raktárral bővül - írta közleményében a vállalat.

A fejlesztésnek köszönhetően az üzem a jelenlegi évi 300 millió után 370 millió flakon termék előállítására lesz képes, a flakonok egy része újrafelhasznált műanyagból készül majd. A beruházás - amely a gyár környékén az első ütemben 300 fa ültetését is magában foglalja - 2021 elején zárulhat le.

Jelenleg közel 300 fő dolgozik az üzemben, ahol olyan világszerte jól ismert háztartásvegyipari termékeket gyártanak, mint a Domestos, a Cif, a Coccolino, a Flóraszept, a Surf vagy Omo. A kapacitásbővítés a nyírbátori egységben mintegy 10 százalékos létszámbővítést is eredményez majd.

Már a járvány előtt is nőtt a kereslet

"A nyírbátori háztartásvegyipari gyár hosszú ideje fontos stratégiai szerepet tölt be a régióban, ezért döntöttünk a bővítés mellett, amelyet az ott gyártott termékek iránti kereslet erőteljes növekedése tett szükségessé, már jócskán a koronavírus-járványt megelőzően. Az itt gyártott termékek kétharmadát exportáljuk, a legnagyobb felvevőpiacunknak Lengyelország, Románia és Németország számít" - mondta Alberto Di Leo, az Unilever Magyarország ügyvezető igazgatója.

Az idei első negyedévben a fertőtlenítő szerek iránt Magyarországon is rendkívüli mértékben megugrott a kereslet. A gyáregység a megnövekedett igényeket a most meglévő gyártókapacitások fokozott igénybe vételével jelenleg is ki tudja szolgálni.

"A nyírbátori egység a térségben élen jár technológiai fejlesztésben és automatizálásban, a bővítésnek köszönhetően pedig továbbra is jelentős szerepet fog betölteni a régió munkaerőpiacán, elsősorban a magas hozzáadott értéket képviselő technikai szakemberek és mérnökök felvevőjeként" - mondta Buss Viktor, a nyírbátori gyár igazgatója.

A cég a fővárosi Szent László Kórház munkáját is segíti a nyírbátori üzemben gyártott fertőtlenítőszerekkel, egy kamionnyi adományt ajánlottak fel. Ezzel a vállalat folytatja a korábban megkezdett adományozási programját, amelynek keretében 6500 liter Domestost, továbbá több száz flakon folyékony Baba szappant és több ezer Knorr-terméket ajánlott fel a hazai egészségügyi, szociális és oktatási intézményeknek - áll a közleményben.