Annyira függ a magyar gazdaság az autóipartól, hogy a következő válság magával ránthat mindent

Ahhoz képest, hogy milyen kis részért felel a foglalkoztatásból az autóipar, túl nagy a súlya az ipari termelésben. Mivel főleg exportra termelnek a hazai vállalatok, egy európai válság a mélybe viheti a magyar gazdaság egészét - figyelmeztet egy szakértő, de mások szerint majd az elektromos autózás mindent megold.

Szlovákiában már a tavasszal leépítésekben kezdett az itthon az Audi révén jelen lévő Volkswagen-csoport, amely több ezer embert küldött el pozsonyi gyárából. A szomszédos országban - ahogy arról korábban részletesen írtunk - már az iparági szereplők aggódnak, hogy az emelkedő bérek miatt az autógyárak szépen lassan kivonulnak az országból és délebbi területeken - Romániában, Szerbiában vagy épp Bulgáriában - nyitnak új gyárakat, ami a szlovák gazdaság autóipari kitettsége miatt biztosan válságba rántaná a helyi gazdaságot. A problémák között ott van a csökkenő nyugat-európai kereslet, valamint a Donald Trump amerikai elnök bejelentette kereskedelmi háború is, amely csökkentheti a keresletet az európai autókra.

A helyzet a Világgazdaságnak nyilatkozó szakértő, Zsótér Márton, a KPMG autóipari tanácsadója szerint itthon sem sokkal jobb. Mintegy hétszáz járműipari vállalat működik Magyarországon, ezek összességében csaknem százezer munkavállalót foglalkoztatnak. A járműgyártás a hazai gazdaság 4-5 százalékát adja, ami viszonylag magas arány, főleg úgy, hogy ennek az értéknek nagyjából a felét a négy nagy gyártó termeli meg - mondta a lapnak, aki szerint aggasztó az erős iparági koncentráció.

A túlsúly abból érződik igazán, hogy miközben a hazai vállalkozásoknak csak a 0,1 százaléka van jelen a járműiparban, addig a dolgozók két százalékát itt foglalkoztatják (az uniós átlag ennek a fele), valamint a szektor az ipari teljesítmény harmadát teszi ki. Ráadásul a megtermelt áru exportra megy, ami azzal is jár Zsótér szerint, hogy egy európai válság nemcsak úgy gyűrűzhet be, hogy a hazai iparági szereplők külföldiek, hanem a keresleten keresztül is. A kitettség pedig csak nő: a már jelen lévő Audi, a Mercedes, a Suzuki és az Opel mellett hamarosan megnyitja új gyárát a BMW is. A külföldi működő tőke is erre a területre érkezik.

Viszont Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője szerint nincs miért aggódni: az utóbbi időben döntően az elektromos és önvezető autók beszállítói építenek ki kapacitásokat hazánkban. Több akkumulátorgyár épül, s ennek következtében Magyarország hosszabb távon az autóipar átalakulásának a nyertese lehet.

Szerinte ugyan a közeli jövőbe némileg csökkennek a globális eladások, ez csak az olyan tényezőknek tudható be, mint a kereskedelmi háborúk, a brexit, az Irán elleni szankciók, valamint a szigorúbb károsanyag-szabályozások okozzák. De ezek csak időszakos problémák, viszont Suppan is üdvözölné, ha más szektorok, ágazatok is hozzájárulnának a gazdaság bővüléséhez.