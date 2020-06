Áprilisban hatalmasat zuhant a támogatott gyógyszerek forgalma

A támogatott vényköteles gyógyszerek forgalma hatalmasat zuhant áprilisban a márciusi kiugrás után, igazolva, hogy a márciusi kiugrást az előrehozott vásárlások okozták. Áprilisban az előző hónaphoz képest Budapesten és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, az előző év azonos időszakához mérten pedig szintén a fővárosban mérséklődött legnagyobb mértékben a forgalom - derül ki a Hiflylabs kutatásából.

2020 áprilisában 42,7 milliárd forintért váltottak ki vényköteles gyógyszereket a hazai a patikákban, ez 27,8 százalékkal marad el a márciusi értéktől, és 3,4 százalékos visszaesést jelent a 2019-es havi átlaghoz képest. 2020 első 4 hónapjának forgalma azonban még így is 11,7 százalékkal haladja meg előző év azonos időszakát.

A márciusi megugrás egyértelműen annak volt köszönhető, hogy a bevezetett korlátozások miatt sok beteg bizonyos termékekből nagyobb mennyiséget szerzett be az átlagosánál, előrehozta vásárlását. Az áprilisi gyenge forgalom annak fényében még hangsúlyosabb, hogy 1 év alatt 1,8 százalékos árnövekedés volt a támogatott gyógyszerek körében. Az eladott gyógyszerek dobozszámát vizsgálva a 2020. áprilisi forgalom 1,2 millió dobozzal marad el az előző év azonos időszakától a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai alapján készült Hiflylabs elemzés szerint.

Nem mindenhol csökkent egyformán

Az áprilisi forgalom csökkenése azonban erősen differenciált regionális bontásban. Jellemzően azoknak a megyéknek a forgalma csökkent a legjobban, amelyek a legerősebb növekedést produkálták márciusban. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében például 29,7, Heves megyében pedig 28,9 százalékkal esett vissza az előző hónaphoz képest. Az adatok tehát szintén azt támasztják alá, hogy az ideiglenes márciusi növekedés csak az elővásárlásoknak volt köszönhető.

A többi régióhoz képest rendhagyó pályán mozog Budapest és Pest megye, ahol az agglomerációs hatás továbbra is érvényesül. Budapest nem csak hogy kevéssé növekedett márciusban a többi megyéhez képest, de az áprilisi visszaesés több mint 30 százalékos, ami a legmagasabb országos szinten.

Ezzel ellentétesen változott a forgalom Pest megyében, ahol a rekordmagas márciusi növekedést átlagos áprilisi visszaesés követett.

A korlátozási intézkedések és a home office munkavégzés tehát továbbra is decentralizálják a gyógyszerforgalmat, az otthon ragadt lakosság jellemzően a lakhelye környékén intézi a vásárlásokat.

Az áprilisi megyei forgalmakat vizsgálva Pest megye az előző év azonos időszakához képest még pozitív tartományban is tudott zárni Somogy és Nógrád megyével együtt, az összes többi megyére stagnálás vagy visszaesés volt jellemző.

2019 áprilisához képest jelentős a visszaesés Budapest mellett Hajdú-Bihar és Csongrád megyében is. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy ezeken a területeken a patikai gyógyszerforgalom jelentős részét generálják a kórházi intézményekből kijövő betegek. A műtétek elhalasztása, a kórházi ágyak kiürítése, kórházak általános kerülése pedig erősíthette a gyógyszerforgalom visszaesést ezekben a régiókban.

Csongrád és Hajdú-Bihar megyében a csökkenést jelentős részben a daganatellenes szerek visszaesése okozta, amely részben szintén intézményi hatásnak köszönhető.

Rendkívül érdekes az egy lakosra jutó gyógyszerforgalmi volumen alakulása. Magyarországon összességében 1 lakosra vetítve 4370 forint vényköteles gyógyszerforgalom generálódott 2020 áprilisában, de regionális bontásban igen erős a szórás.

Csongrád megyében 45 százalékkal magasabb az áprilisi egy főre jutó forgalom a Nógrádi értéknél, de márciusban 51 százalék volt a különbség a két szélsőséges megye között. Ez szintén megerősíti azt a tényt, hogy a kórházi intézmények hatása erősen kihat a helyi patikai forgalomra is, de ez a hatás csökkent áprilisban.

A gyógyszerforgalom átrendeződése egyben azt is jelenti, hogy a patikák eredménytermelő képessége is jelentősen eltér, így egyes gyógyszertárak még akár veszélybe is kerülhetnek a kiskereskedelem sok egyéb ágazatához hasonlóan.

Terméktípusonként is nagy a különbség

A forgalom visszaesése terméktípusonként is jelentős eltéréseket mutat. A visszaesés erős volt ugyan a márciusban nagyot emelkedő csoportoknál, inzulinkészítményeknél, savlekötőknél, asztma kezelésére használt gyógyszereknél, vérnyomás-csökkentőknél, de ennél is nagyobbat csökkentek az antibiotikumok. Utóbbi egyrészt szezonalitásnak is köszönhető, másrészt a koronavírus miatt bevezetett korlátozások más betegségek terjedését is korlátozták, amely indokolhat antibiotikum forgalom visszaesést.

Az urogentális gyógyszerkategória forgalma szintén tovább mérséklődött, elsősorban a nemi hormongyógyszerek hónapok óta tartó visszaesésének köszönhetően.

A gyógyszerforgalom átrendeződése jó példa arra, hogy a járvány és az azt követő intézkedések milyen hatásmechanizmust indítanak be a gazdaságban. Az adatok elemzése segít a hatások feltárásában és a következmények előrejelzésében. A koronavírus egyes régiókat, vagy egyes vállalkozások mikrokörnyezetét - ágazattól függetlenül is - hatványozottan sújhat, ezeknek a pontoknak az azonosítása fontos lépés a járvány elleni gazdasági küzdelemben is - mondja Virág Zsolt az adatok elemzését végző Hiflylabs Zrt. igazgatósági elnöke.