A magyar multik adóelkerülési trendjétől fél a Pénzügyminisztérium

Magyarországon, Szombathelyen gyártat az Aptiv amerikai autóipari multi, de Írországban adózna a tevékenysége után. A térség ellenzéki polgármestere, fideszes képviselője és a Pénzügyminisztérium is vizsgálja a trükköt, mert attól tartanak: más cégek is követhetik. Viszont épp Magyarország áshatta meg a saját sírját azzal, hogy adókedvezményekkel csábította a multikat.

Írországban tervez adózni a Magyarországon végzett gyártási tevékenység után is az Aptiv (korábban Delphi) nevű nagy autóipari beszállító vállalkozás. A Szombathelyen 1800, Tatabányán 2000 embert foglalkoztató amerikai vállalat a gyártást továbbra is Magyarországon végzi. Ugyanakkor a beszállítóknak már december óta egy új, Írországban létrehozott cégnek kell számlázniuk. Ez azt is jelenti, hogy az Aptiv a magyarországi tevékenysége után a társasági és helyi iparűzési adó nagy részét is Írországnak fizeti meg - kezdi beszámolóját az Euronews.

Az agresszív adótervezés, vagyis hogy szépen csendben a kedvezőbb adózási feltételű Írországba kerül a társaság pénzügyi része, miközben a valódi munka itthon marad 20 százalékkal csökkenti Szombathely iparűzésiadó-bevételét Nemény András polgármester szerint, aki a Pénzügyminisztériumhoz fordult segítségért.

Azt vizsgálja a tárca, hogy mennyire helytálló az Aptiv feltételes adómegállapítási kérvénye. Ha ezt elfogadják, akkor a magyar adóhatóságok nem vizsgálhatnák innentől kezdve a társaság adózásának rendjét. A Pénzügyminisztérium még nem foglalt állást az ügyben, de Hende Csaba, a térség fideszes képviselője egyeztetett Izer Norbert adóügyi államtitkárral is. Utóbbi azt mondta, hogy a lépést "nem tudjuk megakadályozni, de igyekszünk kitalálni valamit, mert félő, hogy ez még csak az első fecske."

"Ha nincs valódi tevékenység Írországban, mert a valódi tevékenység Magyarországon folyik, ott van ez a két gyár, akkor a magyar kormány sikeresen érvelhet amellett, hogy ez egyfajta adóelkerülés" - mondta az Euronewsnak Paul Tang holland szociáldemokrata EP-képviselő. Tang szerint az EU-ban van kezdeményezés arra, hogy a cégeknek regisztrálniuk kelljen, melyik államban mekkora bevételük keletkezik, és ott mennyit adóznak. De ezt az adóparadicsomi babérokra törő Magyarország is ellenzi.