Áremlések és a választások segítettek a Magyar Postán

Egyre kevesebb a levél, de az áremelésnek, valamint a 2018-as választás miatti többlet feladásoknak köszönhetően így is növekedtek a Magyar Posta bevételei 2018-ban.

A Magyar Posta Zrt. a 2018. évi üzleti évben a terveknél kedvezőbb, 497 millió forint adózás előtti eredményt ért el - közölte az állami cég. A beszámolóból pedig kiderült, hogy az adózott eredmény is 497 millió forint. A Magyar Posta 2018-ban 572 millió belföldi levelet kézbesített, amely nagyjából 5 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest. A társaság árbevétele összességében gyarapodott: a 2017-es 189 milliárd forintról 200,8 milliárd forintra.

"A levéltermékek esetében a bevétel növekedés a folyamatos levél volumen csökkenés és az ezt részben kompenzáló áremelés mellett, a 2018. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladásoknak tudható be. A választásokkal kapcsolatos többlet feladások a belföldi, a nemzetközi levél termékeket, valamint a címezetlen reklámkiadványokat is érintették" - olvasható a cég beszámolójában. Konkrétan 82 milliárd forint származott a levélpiacból, 48,5 milliárd forint a pénzforgalmi szolgáltatásokból és a logisztikai piacról is befolyt már 22 milliárd forint,

A logisztikai területen ismét növekedés volt tavaly: összesen több mint 41 millió darab árutartalmú küldeményt szállított a Posta, ami 3,5 százalékkal több, mint a 2017-es volumen. Tavaly 195 millió darab csekket fizettek be az ügyfelek, 2 143 milliárd forint értékben.

Ugyanakkor egyre többen intézik befektetéseiket a Magyar Postán: a társaság 2018 végén 795 milliárd forintos megtakarítási állományt kezelt. Értékpapírszámlával 2018 végén 55 ezer ügyfél rendelkezett. Az állami társaságnál tavaly csaknem 224 ezer biztosítási szerződést kötöttek.