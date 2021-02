Átalakul a húsfogyasztás a koronavírus miatt

Mást és másként vásárlunk a járvány idején a boltok. Félértékelődött annak fontossága, mit teszünk a kosarunkba, ugyanis a hazai gyártók számára a fogyasztók vásárlásai jelentik a járvány legjobb ellenszerét – derült ki a #veddahazait akció 2021-es folytatásáról tartott sajtótájékoztatón.

A pandémia magyarországi megjelenése után a Magyar Termék Nonprofit Kft. által szinte azonnal elindított mozgalom nagyon sok támogatóra talált a gyártók, kereskedők és fogyasztók körében is, ennek köszönhetően korábban sohasem tapasztalt összefogásból valósulhatott meg a #veddaahazait kampánya. Mostantól újabb tévékampánnyal népszerűsíthetjük, hogy "Vedd a hazait! Védd a hazait!" - mondta Benedek Eszter, a társaság ügyvezetője.

Heiszler Gabriella, a SPAR Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója szerint az elhúzódó járvány hatása jól látszik az élelmiszerboltok forgalmában is. Mivel a vendéglátóhelyek többsége zárva tart, az embereknek másként kell megoldani az étkezésüket. Tartósan nőtt a főzéshez szükséges termékek, valamint az otthoni és munkahelyi kisétkezésekhez vásárolt áruk bolti forgalma. Ez érezhető a SPAR bicskei üzemében gyártott és áruházaiban forgalmazott Regnum frisshús termékek növekvő népszerűségében is. Ezért is tartotta fontosnak a SPAR, hogy a Regnum termékek hazai eredetét az ezt igazoló védjegyekkel is igazolják, hiszen amíg egy vendéglőben például többnyire nem tudja a vendég, hogy honnan származik a tányérjára kerül hús, addig a saját főzése előtt erről a vásárlásnál megbizonyosodhat a fogyasztó.

Szappanos Péter, a Pápai Hús Kft. ügyvezetője szerint az ellátásbiztonság elsődlegessége mellett a húsipari cégeknek még ilyen körülmények között sem szabad elfeledkezni a folyamatos fejlesztésekről. A fogyasztói elvárások ugyanis jólláthatóan változnak az egész világon, és erre gyorsan és bátran kell reagálnia a húsiparnak is. A vásárlói igények kiszolgálása érdekében a Pápai Hús kétmilliárd forintból fejlesztette a gépparkját. Ezen felül 2020-ban lépett piacra Pápai Ízek márkájú vegán burger pogácsájával és szendvics feltétjével. A termékcsaládot az idén vegán virslivel és pástétomokkal bővíti.

Visszaszorul a középkategória

Tamáskovitsné Gila Éva, a Gyulahús Kft. marketing menedzsere elmondta, hogy a járvány csaknem egy évének hatása kimutatható a húsáruk fogyasztásának változásában. Egyértelmű tendencia például a szeletelt termékek népszerűségének növekedése. Ezt látva a Gyulahús tavaly már végre is hajtott egy olyan beruházást, amivel ezt a kapacitását növelte. Szerinte a járvány gazdasági és életmódbeli hatásainak tudható be az is, hogy az ismert, megbízható márkák magasabb minőségű termékei, valamint az olcsó húsáruk forgalma nőtt, szemben a kettő között lévő termékekkel. A Gyulahús szakembere szerint a pandémia rámutatott arra is, hogy a termékek mögött emberek állnak, akikben bízhatnak a vásárlók, hiszen a magyar cégek működése számukra jobban tetten érhető, nyomon követhető az alapanyagtól a készáruig.

Zab Gábor, a KOMETA 99 Zrt. belföldi készítmény-értékesítési igazgatója kiemelte, hogy a KOMETA számára járványhelyzetben is kiemelten fontos a korszerű táplálkozás és a környezettudatosság. A beruházások és termékinnovációk irányát is ez jelöli ki. Terveik szerint a korábbi évek növekedési ütemét fenntartva néhány éven belül megkétszerezik termelési kapacitásukat, és 400-500 új munkahelyet teremtenek Kaposváron.