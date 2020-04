Átalakul a hitelezés - nem kell a szuperolcsó kölcsön

A lakáshitelezés és a babaváró még megy, de személyi hitelt már alig adnak a bankok, igénylő sincs túl sok. A vállalatok viszont sorban állnak a kölcsönökért, és alig várják a kedvezményes, államilag támogatott programokat.

Március 19-től szuperolcsó személyi hitelt vehetnek fel az ügyfelek a bankoknál. A teljes hiteldíjmutató (thm) nem lehet magasabb, mint a jegybanki alapkamat plusz 5 százalékpont, vagyis 5,9 százalék. A bankok szinte mindegyike el is indította az új feltételek szerinti kölcsönt, ami valóban nagyon kedvező, hiszen februárban az ilyen kölcsönök átlagos thm-je a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint még 13,19 százalékos volt, több mint a duplája a mostaninak.

Van hitel, de nem kérik

Hiába van azonban ott a termékpalettán az olcsó kölcsön, az ügyfelek nem veszik fel. "A közelmúlt tapasztalatai alapján az ügyfelek megfontoltabban vesznek igénybe hitelt. Várhatóan nőni fog azoknak a száma, akik elhalasztják a lakáscéljuk megvalósítását és így a hitel felvételét is. A személyi kölcsön és a babaváró kölcsönök esetében is csökkentek az igénylésszámok" - mondják az OTP-nél.

A Budapest Banknál is csökkent az igénylések száma. Az MKB-nál sem éri még el a moratórium előtti szintet a személyi hiteligények mennyisége, de az április 1-jén bevezetett új kölcsön iránti érdeklődés felfutóban van. Az UniCreditnél meg sem közelíti az igénylések száma a korábbi időszakét, a moratórium óta náluk inkább a babaváró támogatást és a jezáloghiteleket keresik. A CIB-nél és a Raiffeisennél még olyan friss a termék, hogy nem tudtak adatokkal szolgálni, a Takarékbank viszont már több mint 1000 igénylést fogadott be 2 milliárd forint értékben, ami megtorpanást jelent a korábbi mennyiséghez képest.

A hiteligénylések visszaesésének hátterében állhat az is, hogy sokan még mindig a személyes ügyintézéshez ragaszkodnának, a fiókokba viszont a járvány miatt nem szívesen mennek be. Ezért inkább várnak a hiteligényléssel - mondják az MKB Bank szakértői. A CIB-nél azonban úgy látják, a babaváró hitelek és a lakáshitelek iránti kereslet egyelőre változatlan. Becsei András, az OTP Jelzálogbank vezérigazgatója és a Magyar Bankszövetség elnöke is csak júniusra várja a lakáshitelpiac érdemi visszaesését, jelenleg ugyanis még a járvány előtt megkötött szerződésekre igényelnek hitelt a lakásvásárlók.

Nőni fog a thm

Az is elbizonytalaníthatja az ügyfeleket, hogy ezek a hitelek változó kamatozásúak, a thm-plafon pedig csak az év végéig tart ki, onnantól kezdve emelkedik a kamat és a törlesztőrészlet is. A Bank360 korábbi elemzése szerint vannak olyan bankok, amelyeknél akár a jelenlegi háromszorosára is ugorhat a thm, ami jó néhány ezer forinttal növeli meg a törlesztőrészleteket a legtöbb esetben.

Kalkulációjuk szerint egy 3 millió forintos, 60 hónapos személyi kölcsönnél 57 650 forintos havi törlesztőrészlettel kezdhet fizetni az ügyfél, de januártól az Ersténél az igazolt nettó jövedelem függvényében emelkedik a kamat 10,99-17,99 százalékra. Az elérhető legkedvezőbb kamathoz nettó 250 000 forint felett kell keresnünk: ebben az esetben a thm 11,56 százalék lesz, a havi törlesztőrészlet pedig 64 112 forintra nő.

A bankok is szigorítanak

A bankok is szigorítanak a hitelek feltételein. Azokat a hitelkérelmeket is gyakran visszadobják, amelyek korábban csont nélkül átmentek a bírálaton. A Money.hu információi szerint volt példa arra, hogy egy közel 20 éve ugyanazon a gépipari munkahelyen, jelenleg közel 400 ezres forintos havi nettó fizetéssel rendelkező igénylő lakáshitel-kérelmét elutasította a bank, mondván, az adott cég által kínálat gépekre nem biztos, hogy lesz kereslet, ezért bizonytalanok az igénylő jövedelmi kilátásai. Személyi hitelnél pedig még nagyobb a kockázat, hiszen fedezet sincs.

Azok az ügyfelek is negatív elbírálás alá kerülhetnek, akiknek van már valamilyen más hitelük, és azzal a törlesztési moratóriumot választották. A hitelintézetek róluk azt feltételezhetik, hogy a korábbinál jóval bizonytalanabb élethelyzetbe kerültek. Becsei András is utalt arra, hogy azok a kliensek, akik esetleg több hitellel is a moratóriumot választották, valószínűleg nem kapnak újabb kölcsönöket.

Magasabb kockázatú ügyfélnek csak magasabb kamattal mernek hitelezni a bankok, magasabb kamatot viszont most nem lehet kínálni. Nem kizárt az sem, hogy az MNB egyik célja a thm-plafonnal az volt, hogy megakadályozza a magasabb kamatú fogyasztási hitelek elterjedését. A jelenlegi helyzetben ugyanis még a gyorskölcsönt nyújtó cégeknek is kötelező tartani az 5,9 százalékos thm-et.

Vállalati hitel viszont van

A lakosságnak ajánlott olcsó személyi hitelnél sikeresebb MNB-s kezdeményezésnek tűnik az NHP Hajrá. A konstrukció bevezetése sem volt olyan nyögvenyelős, mint az 5,9 százalékos thm-es személyi hitelé, amelynek bevezetését több bank hetekig halogatta, a Raiffeisen például csak múlt pénteken indult el vele. Az 1500 milliárd forintos keretű NHP Hajrá viszont hétfőn jóformán minden banknál elstartolt az MNB ajánlásának megfelelően. Csak néhány hitelintézet késlekedik, a CIB például májusra ígéri az indulást.

Az érdeklődés pedig mindenhol nagy, már a pandémiás helyzet kezdete óta keresik a cégek a különböző hiteleket, csak a konkrét szerződéskötéssel vártak többen is addig, amíg megérkeznek a kedvezményes, támogatott konstrukciók. A bankok sem várnak akkora visszaesést a vállalati hitelezésben, mint a lakossági területen. Az új NHP-t jóformán bármilyen célra felvehetik a vállalkozások jelenleg még hitelkiváltásra is. A maximális kamata 2,5 százalékos, de az MNB arra biztatja a bankokat, ha tudják, adják olcsóbban is a hitelt.

Az MNB mellett az MFB is meghirdetett egy 1490 milliárd forintos finanszírozási csomagot a hazai cégek számára a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak tompítására. Ebben a csomagban háromféle hitel-, kétféle garancia és négyféle tőkeprogram szerepel.