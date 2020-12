Átalakul a MÁV jegyértékesítési rendszere

Megújul az Elvira vasúti jegyértékesítési rendszer a december 13-i menetrendváltástól, a tesztüzem csütörtökön elkezdődött - közölte a MÁV csütörtökön az MTI-vel.

A vállalatcsoport honlapján közzétett tájékoztatás szerint a megújult új Elvira a vasúttársaság egységes jegyértékesítési rendszerében működik majd, összekötve a MÁV mobilalkalmazással, így akár egy regisztrációval, de önállóan is használhatják az utasok mindkettőt.

A régi jegyértékesítési rendszerben található adatok kezelése, az új felület élesítése december 13-ig megtörténik, az átállás egyik lépcsőjeként december 3-tól a felület működését egyelőre korlátozott számú felhasználó tesztelheti a próbaüzem keretében.

Első körben ötszázan próbálhatják ki az új rendszert, azonban a vasúttársaság folyamatosan figyelemmel követi a működését, és ettől függően emeli a tesztelésbe bevontak létszámát.

Ismertetik, hogy az új Elvira használatakor a legszembetűnőbb változást a modern, letisztult kezelőfelület nyújtja. A másik kiemelt fejlesztés, hogy a MÁV applikációval közös felhasználói fiókot használhatnak a felhasználók, így az új Elvirán megvett jegy a MÁV appban is megjelenik, valamint e-mailben is megkapja pdf-formátumban. Ezáltal a jegyet letölthetik, kinyomtathatják, vagy továbbíthatják. A vásárláshoz és az utazáshoz szükséges adataikat egyetlen kényelmes felületen kezelhetik, szükség esetén módosíthatják. A felhasználók az elmentett számlázási- és bankkártyaadataikat is használhatják a webes és az applikációs felület esetében is.

Az új Elvirán a nemzetközi jegyek is folyamatosan elérhetővé válnak a legnépszerűbb úticélokra - tájékoztatott a MÁV.

A MÁV-Start jelenleg működő online értékesítési rendszere, az e-ticket 2008-tól áll az utasok rendelkezésére. A jegyeket a rendszer indulásakor az állomási jegykiadó automatákból lehetett átvenni, 2011-től váltak elérhetővé a nemzetközi jegyek, illetve akkortól nyílt lehetőség a belföldi jegyek otthoni nyomtatására is. Az utasok által Elviraként ismert e-ticket rendszert 12 év alatt több mint másfélmillióan próbálták ki, ebből az aktív vásárlók száma mintegy 250 ezer, a tranzakciók száma 2016-tól 2019-ig háromszorosára nőtt, a legutóbbi teljes évben már 4,2 millió vásárlást végeztek így az utasok. Tavaly hetente átlagosan 81 ezer, idén a járványhelyzet miatt kicsit kevesebbet, átlagosan 56 ezer körüli jegyet vettek az Elvirán.