Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Átalakul egy ismert magyar tévécsatorna

Friss arculattal, saját gyártású műsorokkal, pozitív életérzés közvetítésével és az igényes szórakoztatás műfajával újul meg a Life Televízió - jelentette be keddi sajtótájékoztatóján Mészárosné Kelemen Beatrix, a tévécsatornát működtető Media Vivantis Zrt. elnöke.

Mészárosné Kelemen Beatrix az MTI-nek elmondta: a LifeTV egy jó hangulatú, pozitív életmódcsatorna, amely értékeket közvetít. Céljuk az igényes szórakoztatás, közvetíteni az életörömöt, a pozitív életérzést. A LifeTV műsorai valós emberekről, hétköznapi hősökről szólnak hétköznapi embereknek - idézi az MTI.

Elmondta: hisznek a nők erejében, a család fontosságában, és, bár sok nőket érdeklő témával foglalkoznak, a LifeTV nem csak nőkről szól nőknek. Minden korosztály, és a férfiak is megtalálhatják az őket érdeklő műsorokat. Media Vivantis Zrt. elnöke hangsúlyozta, szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy a boldogságot a kis dolgokban is meg lehet találni.

Elmondása szerint a LifeTV-nek a vásárolt tartalmak mellett húsz saját gyártású műsora van. Példaként említette, hogy egy Magyarországon még nem vetített skandináv filmsorozatot is bemutatnak. A mi kis családunk című családi realityben pedig valódi családok valódi problémáit mutatják be, de egyúttal megoldásokat is kínálnak a műsorban - közölte az elnök.

A Media Vivantis Zrt. az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a bemutatkozó eseményen ismertették az új műsorstruktúrát és azokat az értékeket, amelyek mentén az életmód csatorna programjait kialakították. A sajtótájékoztatón a leendő műsorvezetők kis ízelítőt adtak műsoraikból. Szulák Andrea videóbejátszáson keresztül beszélt a Nyugi! Köztünk marad... gameshow-val fűszerezett talkshowjáról, míg Várkonyi Andrea bekamerázott csajos házibuli hangulatú Női titkok műsorát mutatta be.

A tapasztalt, humorral fűszerezett Old(s)Cool generációs reality show Esztergályos Cecíliával, Bay Évával és Karda Beával, valamint a kéthetente látható Hello Hollywood! Návai Anikóval és Vastag Csabával is bemutatkozott az eseményen.

Ruff Zoltán, a LifeTV vezérigazgatója köszöntőjében elmondta, jelenleg a magyar televízió előfizetők száma 3,5 millió, ebből 2,3 millió néző kíváncsi a LifeTV-re, amely a Magyar Telekom, a UPC-Vodafone, a DIGI kábelhálózatán, valamint egy műholdon is elérhető. Annak érdekében, hogy minél több háztartásban megismerjék, egyes szolgáltatóknál bizonyos ideig ingyenesen is nézhető a tévécsatorna.

A vezérigazgató a terjesztés szempontjából a legfontosabb feladatnak az alapcsomagba kerülést, a jobb csatornakiosztást és minél több szolgáltató megnyerését tartja - olvasható a közleményben.