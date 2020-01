Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Átmenetileg bezárt a Mátyás Pince

Átépítési munkálatok miatt átmenetileg nem üzemel a budapesti Mátyás Pince Étterem - írja az Index.

Szász Péter , 2020. január 6. hétfő, 14:37 Fotó: MTI Fotó / Jászai Csaba

A felújítási munkákat már nem lehet halogatni, ugyanakkor az üzemelés mellett ezek nem kivitelezhetők - mondta Bibók Győző, a Mátyás Pince Új Ízei Kft. ügyvezető igazgatója a portálnak.

13 munkavállalónak megszüntették a munkaviszonyát, azonban Bibók Győző reméli, hogy a megújult Mátyás Pincében újra együtt dolgozhatnak.

A Mátyás Pincét Borostyánkői Baldauf Mátyás és felesége, Antunovics Terézia alapította az igazi nagyvárossá fejlesztett, századfordulós Budapesten 1904-ben. Az egykori Eskü téren, ma az Erzsébet híd pesti hídfőjénél álló, eredetileg bor- és sörházként funkcionáló vendéglátóhelyet többször is átépítették, bővítették. Már rögtön az első évben az utcafront felé is bővült, ekkor még csak egy kényelmes szabadtéri teraszt nyitottak meg az akkori Kéményseprő utcában. A Mátyás Pince egyre fokozódó népszerűségét mutatja, hogy tíz év múlva komolyabban is bővíteni kellett a vendégek fogadására alkalmas helyiségeket, az 1910-es évek derekán adták át a Nagytermet és a Zenetermet, a negyedszázados jubileumra pedig megnyílt a Jubileumi és a Halász terem - írja az Index.

Azt, hogy az egykor külföldi sztárokat, politikusokat és a hazai művészvilág színe-javát is gyakran fogadó étterem mikor nyithat ki újra, és a történelmi hangulatú belső teret hogyan érintik az átalakítások, nem tudni. A menedzsment mindössze annyit közölt ezzel kapcsolatban, hogy a Mátyás Pince tulajdonosa és üzemeltetője mindent elkövet, hogy a lehető legrövidebb idő alatt elkészüljenek a munkálatok, és mihamarabb újra fogadhassák a vendégeket.