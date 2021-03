Satuféket nyomtak Pakson, de állítják, nincs semmi baj

A hivatalos közlemény szerint tervezett karbantartást rendeltek el a paksi atomerőmű egyik blokkjában. A nullára letekert nukleáris termelőegység 500 MW kiesést jelentett a rendszerben, az ígéret szerint egy nap lesz a javítás.

A paksi atomerőmű hivatalos oldala és az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) honlapja is hasonlóan rövid közleményt adott ki arról, hogy március 26-án (pénteken) nulla órától teljesen levették a hálózatról a 2-es reaktorblokk teljesítményét. "A szakemberek tervezett karbantartást végeznek, amely a reaktorblokk teljes leterhelése mellett történik. A karbantartási folyamat a szabályok betartásával, a rendszerirányítóval (MAVIR) egyeztetve, a HUPX közzétételi honlapon bejelentve zajlik" - közölte az erőmű sajtóosztálya.

A leállás, illetve a hálózatról való leválasztás négy órába telt, ahogyan az a hálózati rendszerirányító (Mavir) adatszolgáltatási diagrammján látszik; hajnal 4-re negyedével kevesebbet termelt a paksi atomerőmű a magyar villamos energia hálózatra. Az erőmű hetek óta promlémamentesen működött, összesen mintegy 2000 MW teljesítménnyel, teljes kihasználtság mellett dolgozott. Ilyen, a maximális kapacitás közeli kihasználtság idején, nullára letekerni egy blokkot az gazdaságilag, de műszakilag sem öröm - mondta a Napi.hu kérdésére egy energetikai szakértő, aki úgy tudja, hogy "megint a generátorok környékén kell bütykölni" valamit.

A 2-es blokk a paksi négy egység közül a rakoncátlanabbak közé tartozik. Az elmúlt években többször is írtunk arról, hogy az öreg atomerőmű működését váratlan meghibásodások, nem várt hibajelenségek miként befolyásolják. A 2-es blokkon 2019 augusztusában, de éppen egy éve is előállt hasonló, jelentős termeléskiesést okozó helyzet. Ráadásul az sem túl jó ómen, hogy a legutóbbi alkalommal nem sikerült az előzetesen kalkulált időre befejezni a hibajavítást, és a karbantartás nem egy, hanem több mint 6 napig tartott, majd csak többszöri próbálkozásra sekerült a remélt termelési szintre visszajutni.

Az OAH a paksi atomerőmű tavalyi működéséről szóló jelentésében azt írta, hogy a 2019-es esetszámokhoz képest 2020-ban a nukleáris biztonsági jelentésköteles események száma mintegy megduplázódott. A 19 eset okairól a Hivatal azt közölte, hogy azok jellemzően elektromos meghibásodásokkal magyarázhatók, és hogy a bejelentett esetek egyike sem jelentett veszélyt a nukleáris biztonságra.

Paks II. bátyuskájával megint baj van

Az osztroveci Az Euractív cikke szerint az osztroveci atomerőműben ismét volt egy "incidens", ami után a fehérorosz sugárzásmérő rendszer publikusan elérhető adatai eltűntek. A Vilniustól csupán 50 kilométerre felépített belarusz nukleáris erőműről a litvánoknak annyit sikerült megtudniuk, hogy a reaktor hűtőrendszere hibásodott meg, és az erőművet leválasztották a hálózatról. Julius ®iliukas, a litván Radiológiai Biztonsági Központ vezetője azt mondta az LRT TV-nek , hogy később a mérőállomásokat visszakapcsolták, azok nem mutattak kiugró adatokat, de nem kaptak tájékoztatást, hiába kértek a belorusz kollégáiktól. A hírt magyar kontextusba helyező Jávor Benedek a Facebook oldalára többek közt azt írta ki, hogy "a különös jelenségre a belarusz illetékesek ezúttal sem adtak elfogadható magyarázatot, ahogy a november óta bekövetkezett többi üzemzavar esetében is tagadtak, és csak független szereplők, civilek nyilvánvaló bizonyítékai nyomán ismerték el a hibákat."Az osztroveci fehérorosz atomerőmű a Paksra tervezett új atomerőmű mintapéldánya.

Pakson, a jelenlegi, "tervezett karbantartással" kapcsolatban érdemes felidézni, hogy a több mint 30 éves blokkoknak bár a 2030-as évek közepéig van (meghosszabbított) működési engedélyük, a paksi atomerőművel sok probléma van. Ezek generális magyarázata ismert: amikor 2019 őszén Budapesten mutatták be a nukleáris ipar éppen aktuális, friss évkönyvét (WNISR 2019), a kötet főszerkesztője, a francia Mycle Schneider éppen azt mondta a lapunknak adott interjúban, hogy:

"A nukleáris szektor nagy problémája ma az, hogy az erőművek öregek. A 30 év feletti reaktor-átlagéletkor pedig sok más mellett azzal is jár, hogy a tervezett karbantartások gyakorlati lebonyolítása során a termelésből kieső időszak fokozatosan elnyúlik. Úgy értem, hogy a tervezett javítás után, a blokkok visszatérése a termelésbe egyre bonyodalmasabb, mert menet közben többször, újra meg újra kell tervezni az indítási folyamatot, mert mindig kiderül még valami más is, amit meg kell oldani. Amikor az üzemanyagcserét vagy karbantartást megtervezik, azt egy bizonyos időszaknyi leállással számolják, de gyakran menet közben kell improvizálni és módosítani, amiből viszont az következik, hogy egyetlen leállás esetén akár hússzor is újra kell tervezni azt, hogy mennyi ideig tart a leállás. (...) Nem egyedi eset a magyarországi, mert ez az általános minta."



A most bejelentett karbantartás a 2-es blokkon a tervek szerint szombat hajnalig tart, illetve: 27-én 00.00-tól kezdik meg a reaktor újból termelő üzembe állításának procedúráját.