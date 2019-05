Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Átvert nyugdíjasok: fény derült a csalásra

A Békéscsabai Járási Ügyészség jelentős kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat egy 29 éves pécsi nő, valamint egy 68 éves békéscsabai nő és 39 éves fia ellen, akik éveken keresztül több millió forintot csaltak ki különböző ürügyekkel egy idős békéscsabai házaspártól.

A 68 éves nő és 39 éves fia 2013-ban öröklési szerződést kötöttek egy békéscsabai idős férfival, ebből kifolyólag járni kezdtek annak Békéscsaba, Kazinczy lakótelepen található lakásához. A társasház lépcsőházában egy ott lakó idős, nyugdíjas házaspárt is megismertek, és a sértettek bizalmát elnyerve 2013 júniusától 2014 januárjáig több részletben összesen 2 millió forintot csaltak ki tőlük különböző ürügyekkel, így lakásuk tehermentesítésére, az eltartásukban álló személy ellátására, adósságainak kiegyenlítésére, majd temetési költségekre hivatkozással. Azt ígérték, hogy vissza fogják fizetni a kölcsönöket, ez azonban nem állt szándékukban. 2015 nyarán ismét felvették a kapcsolatot a sértettekkel és további kölcsönöket - több, mint 500 000 forintot - kértek tőlük arra hivatkozva, hogy azok segítségével korábbi tartozásukat rendezik, erre azonban most sem került sor - kezdi a történet leírását a járási ügyészség.

A 39 éves fiú aztán 2017 tavaszán összejött egy 29 éves pécsi nővel és őt is bevonta a csalások elkövetésébe. Az anya és a fia elhitették a nyugdíjas párral, hogy a házukat értékesíteni fogják és abból kifizetik korábbi tartozásaikat. Vevő viszont nem volt, helyette a fiú az élettársát mutatta be a álnéven mint érdeklődőt. Így hamis személyigazolvány felhasználásával 900 000 forint kölcsönt kért és kapott az idős pártól, amit arra kért, hogy külföldi örökségéhez hozzájuthasson. A kölcsönt nem adta vissza, de a nő ezt követően is tartotta a kapcsolatot a sértettekkel, elmondta nekik valós személyes adatait, a bizalmukba férkőzött és 6 hónap alatt további 16 millió forintot csalt ki tőlük hamis ürügyekkel, így átutalási költségre, illetékre, állami támogatás igénylésre hivatkozással.

A Békéscsabai Járási Ügyészség a két nő és a férfi ellen jelentős kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat. A járási ügyészség vádiratában a 29 éves nővel szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozta, valamint azt, hogy a bíróság tiltsa el a közügyek gyakorlásától, míg a 68 éves nőt és a 39 éves férfit felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje; az okozott kárt is meg kell a vádlottaknak térítenie. Az eljárás a Békéscsabai Járásbíróságon folytatódik - zárja közleményét a vádhatóság.