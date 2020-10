Átveszik a gépek a piaci kereskedést

Robotokkal oldja meg a kriptopénzek piacának kereskedését egy magyar startup, amivel kiiktatható a rossz befektetések java részét okozó érzelemalapú döntéshozatal. A Napi.hu megkérdezte a céget, miként képzelnek működtetni egyes olyan üzleti vállalkozást, aminek alapja a rendkívül változékony digitális pénz, amitől sok piaci szereplő elvből távol tartja magát.

Statisztikák szerint a kriptokereskedők 95 százaléka nem termel profitot hosszú távon. Ennek egyik oka, hogy eltérnek az előre eltervezett kereskedési stratégiájuktól, és érzelmi alapon hoznak döntéseket. Ebben látott piaci lehetőséget a B-cube.ai, a cég által létrehozott platform mesterséges intelligenciával vezényli a kereskedési folyamatokat. Mikó Imrét, a megoldást fejlesztő francia-magyar vállalat marketing igazgatóját kérdezte a Napi.hu a részletekről. A Start it @K&H által inkubált győri cég ötletével elnyerte a nemzetközi Graines de Boss francia startup verseny díját.

A cég algoritmusa két szinten nyújt mesterséges intelligencia alapon szolgáltatást, egyrészt előrejelzést ad modellezés mentén, másrészről a robot kereskedni is tud a megbízó ügyfél nevében. Jelenleg a feliratkozási időszak zajlik, az ügyfelek 70 százaléka a nemzetközi piacról van, az USA-tól Európán át Kínáig, 30 százaléka pedig hazai piacról származik.

Eddig versenynyereményekből és vagyonos befektetőktől jött pénz a vállalatba, ami így 500 ezer eurót kezel. Mikó elmondása szerint kétféle üzleti modellben gondolkodnak. Egyrészt lehetőség van havi 159 euróért igénybe venni a szolgáltatást, a másik, újszerű megállapodás értelmében a felek osztoznak a profiton. Ebben a felállásban a haszon 80 százaléka az ügyfélé, a fennmaradó 20 százalék a cég díja. A kezdeti eredmények biztatóak, az automatizált kereskedési botok a márciusi indulás óta 160 százalékos hozamot értek el.

Érdekesség, hogy a cég épp a kriptopénzekre szabta a vállalat a robotjai a működését, ami egy nagyon változékony kereskedési termékkategória. A blokklánc technológiák iránt egyre nyitottabbak a jegybankok és hatóságok is, de attól még nem minősíthető általában elismert pénzpiaci terméknek, sőt sok helyen korlátozások vannak érvényben az olyan termékekkel szemben, mint amilyen például a bitcoin.

Mikó szerint a választás direkt egy újszerű, kevésbé elterjedt piackörre esett, ezzel is figyelemfelkeltőbbnek találják a vállalkozást. A tervek szerint a mesterséges intelligenciát siker esetén a jövőben egyéb pénzpiaci termékek kereskedésében is alkalmazhatják, erre már zajlanak fejlesztések. Ezek közé tartozik az a lehetőség, hogy nagyobb kereskedő platformok integrálni tudják a kriptopénzekre kifejlesztett botot.

Mivel a cég francia hátterű, és Franciaországban már előrehaladottabb a szabályozás, elsősorban ezt a piacot célozzák meg, amiből majd lehet szélesebb körű bővítés is a jövőben, egyben támaszkodnak a Start it @K&H inkubátorprogram adta lehetőségekre is. A majdani exitre már van stratégia, de az sem kizárt, hogy nem lesz ilyen.