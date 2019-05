Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Autókereskedőt vett Pintér Sándor volt cége

Egy Peugeot és Lada autókkal kereskedő társaság többségi tulajdonosa lett a közbeszerzések gyakori nyertese, a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. - adta hírül a HVG.

Az elsősorban őrzés-védelemmel foglalkozó Civil Zrt. 2010-ig Pintér Sándor belügyminiszter cége volt, jelenleg a volt tulajdonostársáé, Szabó Péteré.

A most megvásárolt autókereskedelemmel és -javítással foglalkozó PM Perpetuum Mobile Kft. is az üzleti kör része, miután eddigi tulajdonosa, Tölgyesi Vilmos is Pintér és Szabó társa volt a Civil Zrt.-ben, valamint Pintérék ingatlanos cégében, az Immobil 2000 Kft.-ben - írta a HVG.

2017 végéig a miniszter feleségének, Pintérné Eötvös Ildikónak szintén volt üzletrésze a 2017-ben mintegy egymilliárd forint nettó árbevételt elért PM Perpetuum Mobile Kft.-ben.