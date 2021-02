Főleg a turistákból éltek, mégis megúszták a csődöt az autókölcsönzők

A hosszabb tavú autóbérlés segített talpon maradni az autókölcsönzőknek, amelyek a koronavírus-járvány alatt lényegében teljesen elvesztették legfontosabb ügyfélkörüket, a szabadidős- és konferenciaturistákat. Utóbbiak nem biztos, hogy idén visszatérnek, miközben az új autók árának emelkedés miatt a cégek mozgástere is szűkül.

Az autókölcsönzők azon cégek közé tartoztak, amelyeket elsőként ütöttek meg a járvány miatti korlátozások, már tavaly tavasszal egyértelmű volt, hogy nagyon nehéz időszak elé néznek. A lapunknak 2020-ban nyilatkozó cégvezetők már az első hullám elején is 60-70 százalékos forgalomcsökkenésről beszéltek, de volt aki ennél is nagyobb mínuszt várt.

Ezek a jóslatok nagyrészt beváltak, azonban az autókölcsönzőknek - szemben például az utazási irodákkal vagy az éttermekkel - volt egy menekülési útvonaluk, még ha ennek jövedelmezősége jóval alacsonyabb is, mint ha rövid távra adják bérbe autóikat.

Az Avis Autókölcsönzőnél a vállalati ügyfélkör megerősítésére fókuszáltak - mondta lapunknak Szerecz Kristól, Marketing és ügyfélkapcsolati menedzser. Ez a szegmens persze nem ismeretlen az autókölcsönzőknek, többségük korábban is adott bérbe hosszabb távra kocsikat. Az Avis keretszerződéses megállapodásokat is biztosít, amely az egy-két napos bérléstől kezdve a több hónapon át tartó bérleti időszakig olyan lehetőség, amely segítségével ügyfeleik akkor bérelhetnek autót, amikor szükségük van rá.

Az Avis-üzemeltető AUTO ReFAIRent Kft.-nek ugyan nagy mértékben le kellett mondania a nyári szezonról, tavalyi forgalmuk és ezzel bevételük 50-55 százalékkal esett vissza 2019-hez képest, amikor közel 2 milliárd forintos forgalmat értek el.

Hasonló átrendeződésről számolt be Sződi János, az Avalon Car(e) Services Kft. ügyvezető igazgatója is, aki egyben a Magyar Autókölcsönzők Szövetségének (MAKSZ) elnöke. Autóbérlési üzletáguk bevétele 36 százalékkal csökkent, miután a tavaszi sokkot követően részben sikerült a tartós bérletek és a belföldi bérlők irányába terelni az üzletmenetet. Más üzletágaik - elsősorban a mintegy 30 százalékos növekedést elérő Bosch Car Service-nek köszönhetően az egész cég árbevétele mindössze 20 százalékkal esett, de ezzel együtt is jelentős, 8 számjegyű veszteséget voltak kénytelenek elkönyvelni a 2020-as üzleti évre. A cég bevétele 2019-ben megközelítette a 450 millió forintot közel 20 milliós adózott eredmény mellett.

A turisztikai célú, napi-heti autóbérlések száma tavaly az Avalonnál 84 százalékkal esett. Azok a bérlők pedig akiket belföldről be tudtak hozni jóval árérzékenyebbek a turistáknál - monda Szódi János.

Mi lesz az árakkal?

Azt már tavaly márciusban látták az autókölcsönzők, hogy egy olyan mértékű keresletcsökkenést, mint amilyet a koronavírus okoz nem lehet pusztán árpolitikával kezelni. Sződi János most is azt mondja, hogy nem hisz a dömpingárakban és nem is csökkentettek tavalyhoz képest. Az újautók komoly áremelkedése miatt előbb-utóbb pedig a jelenlegi árszínvonalat sem lehet tartani.

Az Avis azt közölte lapunkkal, hogy a kereslethez igazodva adtak komoly kedvezményeket 2020-ban mind a vállalati bérlőknek, mind pedig a magánszemélyeknek.

A cégek a flottáikat is a kereslethez igazították, az Avis például fele annyi kocsival rendelkezett tavaly, mint 2019-ben - mondta Szerecz Kristóf.

Az Avalon az év elején ugyan jelentősen csökkentette flottája méretét, de 2020 végére ezt visszaépítették.

Mi lesz a konferenciákkal?

Az autókölcsönzők számára fontos ügyfélkört jelentenek a rövid időre érkező konferenciaturisták, azonban kérdéses, hogy a járvány alatti tapasztalatok hogy változtatják meg ezt a szegmenst. Nem elképzelhetetlen, hogy sok konferenciát akkor is online szerveznek majd meg, ha már lehet utazni és a korlátozásokat is feloldják.

A felvetéssel kapcsolatban Sződi János azt mondta, hogy bízik a személyes találkozások üzleti többletértékében, bár azt biztos, hogy nem lesz minden olyan, mint a járvány előtt.

Szerecz Kristóf szerint biztos, hogy az elkövetkezendő években a nagy rendezvények, konferenciák kínálnak online - akár élő - megjelenítést is, de ők is abban bíznak, hogy 2021-ben elérik a tavalyelőtti forgalmukat.