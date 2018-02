Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Autósok, figyelem! Hétvégi figyelmeztetés jött a rendőrségtől

A rendőrség a várható időjárás és a tervezett útjavítások miatt figyelmezteti közlekedési nehézségekre az autósokat.

Pénteken erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Eleinte főleg a nyugati, északnyugati tájakon, később egyre többfelé számíthatunk esőre, záporra. Délen zivatar, északnyugaton délután havas eső, hó is lehet. Az ország ugyanezen tájain mindössze 2 fok körül, máshol 5 és 14 fok között alakul a hőmérséklet. Délelőtt a délnyugati, délután az északnyugati szél erősödhet meg. Kettős fronthatás érvényesül - írják a Police.hu-n.

A szombati időjárás kapcsán szintén a sokfelé várható csapadékra figyelmeztetnk: a Dunántúlon inkább hó, a középső tájakon hó, eső, havas eső vegyesen lehet, míg keleten folyékony lehet a halmazállapot. Többfelé erős, olykor viharos lesz az északnyugati szél. Markáns hidegfront érkezik. 1-7 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Míg vasárnap csökken a felhőzet, és délutánra a szél is gyengül. Elszórtan lehet hózápor. Reggel -2, délután +4 fok körüli értékeket mérhetünk.

Arra kérik az autósokat, hogy minden esetben az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek, a haladási sebesség megválasztásánál a forgalom jellegét, sűrűségét is vegyék figyelembe és tisztában kell lenni azzal is, hogy a havas eső, havazás miatt az utak csúszóssá válhatnak, a köd miatt csökkenhet a látótávolság, a megerősödő szél pedig ronthatja a járművek menetstabilitását! A téliesre forduló közlekedés körülmények miatt vezessenek nagyon óvatosan, tartsanak nagyobb követési távolságot.

A hétvégi időjárásról ebben a cikkben olvashat részletesebben.

A gyalogosok, kerékpárosok külön figyelmet érdemelnek, hiszen ők a közlekedés legvédtelenebb résztvevői - írják a figyelmeztetésben.

A gyorsforgalmi utak hétvégi közlekedéséről a következőkről tájékoztatnak:

M1: január 29-től február 4-ig a 129+336-171+500 kilométerszelvényben a bal és jobb pályatesten padka és korlát javítása miatt leállósáv zárása mobil tereléssel (sávszélességek 3,75 m 8 órától-16 óráig), 100 km/h sebességkorlátozás mellett;

az M0-son január 6-tól február 4-ig az 1+800-3+500 kilométerszelvényben a jobb pályatesten aszfaltjavítás miatt egy haladó sáv és leállósáv zárására kell számítani állandó tereléssel, 60 km/h sebességkorlátozás mellett;

A határátkelőhelyek nyitvatartásáról és az ott várható várakozási időkről a http.//www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo oldalon a rendőrség folyamatosan tájékoztat, de ugyanígy megteszik ezt a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobil applikációban is. Az már 2016. április 25-től megszokott, hogy Ausztria fokozottabban ellenőrzi a schengeni belső határokat, elsősorban Hegyeshalom, Sopron, Kópháza, Fertőd térségében eseti jelleggel torlódás alakulhat ki, ahol a várakozás akár a 30-60 percet is meghaladhatja.

Bács-Kiskun megye közúti határátkelőhelyein - elsősorban Tompa közúti határátkelőhelyen - a személyforgalomban pénteken déltől estig akár 30 perces várakozással lehet számolni kilépő irányban. Vasárnap a belépő buszok és személyautók számának emelkedésével lehet számolni, ami esetenként 30-60 perces várakozást eredményezhet. A teherforgalomban Tompa közúti határátkelőhelyen a várakozás elérheti a 60-120 percet szombat estig és vasárnap estétől hétfő reggelig - közölte a rendőrség.

Csongrád megyében a röszkei autópályás határátkelőhelyen, pénteken a kilépő irányban a buszok és a személygépjárművek tekintetében 30 perces, míg tehergépjárművek esetében akár 60-120 perces várakozási idő is lehet. Vasárnap a belépő irányban a busz- és a személyforgalmi sávokon 30 percig is állni kell az autósoknak. A tehergépjárművek esetében akár 60-120 perc várakozás is kialakulhat ki- és belépő irányban a jövő héten.

Röszke és Ásotthalom közúti határátkelőhelyen a hétvége alkalmával 30 perc várakozással lehet számolni a személyforgalomban a határátkelőhelyek nyitása után reggel a belépő irányban, illetve a zárást megelőzően este a kilépő irányban.

Tiszasziget közúti határátkelőhelyen 30 perc várakozásra kell készülni a határátkelőhelyek nyitása után reggel a belépő irányban és a zárást megelőzően este a kilépő irányban. Csanádpalota-Nagylak (Nãdlac) autópálya határátkelőhelyen a teherforgalomban kilépő irányban a pénteki és a szombati napon 60-120 perc várakozási idővel lehet számolni, míg belépő irányban a kamionstopot követően a jövő héten, hétfőn 120 percet meghaladó várakozás is kialakulhat. Az autósok kilépő irányban pénteken esetenként 15-30 perc állásra számíthatnak. Belépő irányban vasárnap délutántól lehet forgalomnövekedéssel számolni, amely miatt a várakozás esetenként 15-30 perc is lehet.

Hajdú-Bihar megyében az ártándi közúti határátkelőhelyen péntek 8 és 22 óra között a ki-és belépő irányban 60-120 perc várakozásra számíthatnak a tehergépjárművek. A kamionosok kilépő irányban február 3-án 8 és február 4-én 2 óra között belépő irányban 60, kilépő irányban 120 perc várakozás kialakulásával lehet számolni.

A személygépjárművek tekintetében Ártánd közúti határátkelőhelyen február 3-án és 4-én esetenként 8-20 óra között a belépő irányban 30-60 perc várakozás is kialakulhat. A kamionosok február 5-én, 6-án és 7-én délelőtt 8 és este 22 óra között a belépő irányban 60, kilépő irányban akár 120 perc várakozás.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Záhony közúti határátkelőhelyen, jellemzően a dinamikusan megnövekedő személyforgalom miatt alakulhat ki a hétvégén és a jövőhéten szerdán ki- és belépő irányban egyaránt 30-60 perc várakozás. A teherforgalom tekintetében a várakozás kilépő irányban elérheti, meghaladhatja a 60-120 percet.

Tiszabecs és Beregsurány közúti határátkelőhelyen a személyforgalom tekintetében a pénteken és szombaton, illetve jövőhéten kedden és szerdán a kilépő irányban 60, a belépő irányban 60 perc várakozás kialakulásával lehet számolni.

Barabás (zárás 19 óra), Lónya (zárás 16 óra) közúti határátkelőhelyen a nap bármely időszakában kialakulhat várakozás, amelynek mértéke elsősorban az átkelőhely zárását megelőző időszakban ki- és belépő irányban is elérheti vagy meghaladhatja a 30 percet. A várakozások elkerülése érdekében javasoljuk, hogy kilépő forgalom esetén a zárást megelőző 30. perctől a Lónya közúti határátkelőhely helyett válasszák a Barabás közúti határátkelőhelyet. A rendőrség továbbá azt javasolja, hogy a zárást megelőző 30. perctől a Barabás közúti határátkelőhely helyett válasszák az állandó nyitva tartású Beregsurány közúti határátkelőhelyet.

Vállaj közúti határátkelőhelyen pénteken kilépő irányban hétvégén mindkét irányban számolhatunk akár 30 perc várakozással.

Csengersima Közúti határátkelőhelyen pénteken kilépő irányban akár 30-60 perc várakozási kialakulhat a személyforgalomban. A hétvégén a reggeli-délelőtti időszakban belépő irányban 30 perc, a kora délutáni, kora esti órákban pedig kilépő irányban szintén 30 perc várakozás kialakulásával számolunk a szakaszosan megnövekvő utasforgalom miatt.

