Autósok, figyelem: új díjszabást hirdettek a biztosítók

A biztosítók háromnegyede hirdetett új tarifát a január 1-jei váltóknak. 10-15 százalékos áremelkedésre számítanak a szereplők, a gyenge forint is ott lehet az okok között.

Meglepően nagy arányban hirdettek új tarifát január 1-től a biztosítók az autósoknak a most induló kampányban. A piacon aktív tucatnyi szereplő háromnegyede tett közzé október utolsó napján vagy a november 1-jei ünnepen friss számokat a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján. Új árakkal rukkolt elő az Allianz, az Aegon, a Genertel, a Generali, a Groupama, a K&H, a Signal és az Union is.

Komoly kampány persze már nincs, hiszen egyre kevesebb autóst érint a január 1-jei kötelező felelősség-biztosítási évforduló. Gyakorlatilag csak azokra érvényes ez, akik 2010 január 1-je előtt vásárolták meg a járművüket. Ahogy cserélődik a gépjármű-állomány, úgy lesz egyre kevesebb a január 1-jei évfordulós váltó.

Több mint 1,2 millió érintett

Azért még mindig vannak szép számmal, akik nem váltottak autót vagy más járművet az elmúlt tíz évben. A Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) adatai szerint a forgalomban lévő járművek 22,89 százalékára még mindig januári évfordulós, a mostani kampány az 5 313 207 darabos közúti gépjármű-állományból még 1 216 013 gépjárművet, köztük több mint 726 143 személygépkocsit érint.

Az érintett ügyfelek szombattól tudják összehasonlítani a piacon elérhető lehetőségeket a meglévő biztosítójuk által ajánlott díjjal, amelyről az értesítést 50 nappal a biztosítási évfordulót megelőzően, november 11-ig kell megkapniuk a biztosítójuktól. A biztosítót váltóknak az aktuális szerződésüket a biztosítási évforduló előtt 30 nappal, vagyis legkésőbb december 1-jéig kell felmondaniuk, majd mielőbb, legkésőbb január 1-jéig meg kell kötniük új szerződésüket az új biztosítóval.

Tavaly 136 ezren váltottak

A tavalyi kampány során 136 ezren váltottak biztosítót, kevesebben, mint 2017-ben, amikor még 160 ezer váltó volt. Az ügyfelek között tavaly már csak hatvannyolcezer volt a személyautóval rendelkező magánszemély, a korábbi évben még százezren voltak. Az idén is lehetséges, hogy csak néhány tízezer autóst szólíthatnak meg a biztosítók, a többi váltó motorral vagy más gépjárművel rendelkezik.

Annak, hogy az év végén egyre kevesebben váltanak biztosítót, egyik oka lehet az autójuk öregebb életkora, valamint az ebben a körben jellemzően magas bónusz fokozat (mintegy háromnegyedük B10 besorolású). Éves átlagdíjuk ezért jóval alatta marad a teljes gépjármű állományénak, így a biztosítói ajánlatok közötti különbségek is kisebbek, mint más időszakokban. Mivel pedig az új ügyfeleknek ugyanolyan kedvezmények járnak, mint a régebbieknek, így ezeknek is kisebb a szerepük a versenyben - írja a Mabisz.

Áremelkedés várható

A díjakat a gépjármű-biztosításban érintett 13 társaság a saját üzleti stratégiájával összhangban kalkulálja ki, kárhányaduk (díjbefizetések és kárkifizetések aránya) valamint a piaci tendenciák - mint például a folyamatosan növekvő forgalomból következő baleseti statisztikák, a szervízdíjak és autó alkatrészárak alakulása - figyelembe vételével. Tavaly az egy kárra jutó kárfelhasználás több mint 12 százalékkal nőtt, megközelítve az 560 ezer forintot.

Emellett a munkaerőhiány és az alkatrészek drágulása is emelheti, átlagosan 10-15 százalékkal is a gépjárművek jövő évi kötelező felelősségbiztosítási díját (kgfb) - véli a CLB biztosítási alkusz cég. A drágulás most azokat is érzékenyen érintheti, akiket öreg járműveik és a legkedvezőbb B10-es bónuszfokozatuk miatt eddig megkíméltek - vagy legalábbis nem büntettek magasabb díjjal - a biztosítók. Korábban a Napi.hu arról is írt, hogy a forint gyengülése is emelheti a biztosítási díjakat.

Év közben is drágult

Tavaly a Netrisk.hu adatai szerint a kampányidőszakban 32 ezer forint körüli átlagdíjon kötöttek szerződéseket az autósok. Ők voltak az elsők, akik már a megváltozott adózási szabályok alapján kötöttek biztosítást, vagyis nem a baleseti adó nélkül kalkulált nettó, hanem a biztosítási adóval kalkulált bruttó díjat kapták meg ajánlatként.

Az idei évben a Netrisk kgfb-indexe szerint lassan, de biztosan emelkedtek a díjak. Az év elején még 47-48 ezer forint körüli tarifák már 52-53 ezer forint körül alakulnak. A 75 kilowattnál kisebb teljesítményű autók átlagos éves díja 54 ezer forint körül van A0-s bónuszfokozatban, B10-ben pedig 23 547 forint. A 76 és 150 kilowatt közötti autóké A0-ban 70,5 ezer, B10-ben csaknem 27 ezer forint. A 151 kilowattosnál is nagyobb teljesítményű autóknál A0-ban már 82 ezer forint fölött van az átlagdíj, B10-ben pedig 31 248 forint.