Az Aldi is lépett a koronavírus miatt

Kibővíti a korábbi, 24 órás lemondási lehetőséget az Aldi Utazás. Az időszakos tavaszi akció során a vásárlóknak lehetősége van személyenként mindössze 1500 forintért 100 százalékos pénzvisszafizetési garanciával bővíteni a lefoglalt saját autós utazásokat.

Az Aldi Utazás a 2020-as nyári szezonra jelentősen több előfoglalást regisztrált, mint egy évvel korábban. Az utazók zöme az autóval is könnyen elérhető desztinációkat részesíti előnyben, de rendkívüli mértékben fejlődik a tengeri utazások szegmense is. A horvát és olasz tengerparti nyaralások mellett a mediterrán hajós körutak népszerűsége is nő - írja a cég.

A cég most (a koronavírus-járvány miatt - szerk.) úgy döntött, hogy jelentősen kibővíti a korábbi, 24 órás utazás lemondási lehetőséget. Míg korábban a sztornózási díj százalékos viszonyban állt az utazás árával, nagysága pedig az elállási nyilatkozat időpontjához, az adott utazás típusához, a megtakarított költségekhez, a szolgáltatások felhasználásából várható jövedelemhez, valamint az érintett szolgáltatónak ténylegesen fizetendő összeghez igazodott, idén tavasztól az útlemondási biztosítás már csak egyszeri, fix összeg. Az a vásárló, aki 2020. 04. 30-ig foglal saját autós utazást, legkésőbb az indulás előtt 10 nappal lemondhatja az igényelt szállást és ellátást, melynek árát teljesen visszatérítik.

A sztornó biztosítás most személyenként 1500 forintért vehető igénybe, mely a cég szerint kifejezetten olcsó útlemondási biztosításnak számít a hazai idegenforgalmi és turisztikai piacon.

A cég felhívja a figyelmet arra, hogy a pénzvisszafizetési garancia nem terjed ki az oldalon igényelt és befizetett biztosításokra, valamint az egyéb opcionális szolgáltatásokra. A csomagajánlat nem tartalmazza a kauciót, valamint a lemondásig csak megigényelt, de be nem fizetett helyszíni tételeket, például az idegenforgalmi adót, takarítási, mosási, illetve légkondicionálási költségeket. A kedvezmény csakis a foglalás szerinti utazási csomagra vehető igénybe és kizárólag abban az esetben érvényes, ha a foglalás valamennyi utasra vonatkozóan egyszerre került leadásra. A sztornó biztosítás későbbi időpontra, más utazásra nem használható fel, utazási utalványra, készpénzre, vagy egyéb árengedményre pedig nem váltható át.

Az utasok jogairól, a biztosításokról és a koronavírus miatti lemondásokról ebben a cikkünkben olvashat bővebben.