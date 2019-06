Az Aldi szerint erre harapnak a magyarok a grillszezonban

A grillezés egyre népszerűbb Magyarországon, amelyet az Aldi szerint jól tükröz az ehhez kapcsolódó termékek iránti kereslet is. Az utóbbi évekre egyre jellemzőbb trend, hogy a fogyasztók a grilltermékek esetében is a magas minőségű – például kolbászok esetében magasabb hústartalmú – termékeket keresik.

Vajon hagyománynak tekinthető-e a grillezés "műfaja" hazánkban, vagy a nemzetközi trendek begyűrűzése miatt kapott kiemelt fókuszt a üzletláncoknál? Az Aldi tapasztalata szerint a kereslet erőteljes. Az áruházlánc kínálatában évszaktól függetlenül elérhetőek a grillezéshez vagy kerti sütéshez szükséges termék, alapanyagok és eszközök. A magyar vásárlók előnyben részesítik a hagyományos magyar ízvilágot, így a fokhagymás, borsos-csípős és paprikás termékeket, de a lánc törekszik arra, hogy új - például chilis, édes-chilis, BBQ - ízekkel, és a szomszédos országokban közkedvelt termékekkel - mint az ajvár - is megismertesse az újdonságokra nyitott fogyasztókat.

A müncheni fehér és a nürnbergi kolbász például egész évben elérhető az Aldi kínálatában, a nürnbergi ráadásul csökkentett zsírtartalmú változatban is kapható. Főszezonban pedig a különböző - például sajtos, chilis, fokhagymás - ízű grillkolbászok mellett natúr, illetve borsos steak, továbbá hamburgerpogácsa is elérhető. Sertéshúsból is többfélét kínál az Aldi, a szárnyasok kedvelői csirkemell, csirkecomb és csirkeszárny, illetve saslik közül is választhatnak, de az Aldi kínálatában grillsajt-készítmények, valamint halak is megtalálhatók.

Edukációra is gyúr az áruházlánc

A grillsütő eszközök mindegyike a szezon idején akciós jelleggel kapható az áruházlánc boltjaiban országszerte. Az árak tekintetében más árkategóriát képviselnek az elektromos grillek, illetve a faszénnel működő megoldások. A kiegészítő eszközök terén is az egyéni igényeken múlik, ki milyen mélyen foglalkozik a grillezéssel: pizza követ keres, vagy halsütéshez való grilleszközt.

Az Aldi igyekszik saját eszközeivel is felkelteni az érdeklődést a grillezés iránt, ezért külön weboldalt is készített a szabadtéri sütögetés híveinek, ahol hasznos információk, receptek, tanácsok is olvashatóak. Az áruházlánc Ízvilág című szezonális magazinjának nyári száma is e témakör köré épül.

A vásárlók nem csupán az üzletekben, hanem a nyári zenei fesztiválokon is találkozhatnak az Aldi grilltermékeivel: egyebek közt a Telekom Volt Fesztiválon, a Balaton Soundon és a Sziget Fesztiválon is kialakítanak Aldi Grill Zónát.