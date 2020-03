Az Aldi vastag betűs üzenetet küldött a magyar vásárlóknak

Napról napra komoly rohammal szembesülnek a boltláncok a járványhelyzet miatt. Az egyik Aldi pedig jelezte a vásárlóknak, hogy a háztartási mennyiséget tudják visszatölteni, miután egy-egy termék elfogyott a polcokról.

Bár az boltláncokat képviselő Országos Kereskedelmi Szövetség többször közölte az elmúlt napokban, hogy a cégeknél van megfelelő készlet csak nem mindig tudják megfelelő gyorsasággal visszatölteni a kiürülő polcokat. Erről számoltak be a Bukszának is a bolti dolgozók is.

Háztartási mennyiség

Az Aldi pedig a fentiekkel összhangban az egyik budapesti áruházában kihelyezett egy táblát, amelyen a következőt üzeni a vásárlóknak:

Munkatársaink folyamatosan dolgoznak azon, hogy a termékek elérhetőségét háztartási mennyiségben biztosítani tudjuk.

A "háztartási mennyiség"-et a plakát vastag betűvek írja, utalva arra, ha valaki egy-egy komolyabb tételt vásárol, akkor nem biztos, hogy jut másnak is.

A Tesco is intézkedett

Az elmúlt napokban az látszott, hogy reggelente van minden a boltokban, délutánra, estére viszont sok pult kiürül, a konzerveknél, húsoknál fordult elő a legtöbbször hiány, amit igyekeznek reggelre pótolni a boltok.

A Tesco még szombaton közölte, hogy változtat az online rendelések menetrendjén. A boltlánc egyes, ritkábban vásárolt termékeknél szűkítette a kínálatot, a többi áruból pedig minden vásárlónak maximum 12 darabot vagy 12 csomagot szállít.