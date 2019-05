Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az ALTEO tulajdonába került az Euro Green Energy

Lezárta az áprilisban megkezdett szélerőművi akvizícióját az ALTEO, így a társaság tulajdonába került az Euro Green Energy Fejlesztő és Szolgáltató Kft. 100 százalékos üzletrésze - közölte a cég.

A vállalatcsoport így egy 13 toronyból álló, 25 megawatt (MW) összteljesítményű szélerőműparkot tudhat magáénak, és ezzel mintegy megduplázta az eddigi megújuló energiaforrásokat hasznosító portfóliójának kapacitását.

A szerződésben foglalt feltételek teljesülését követően az ALTEO Csoport tulajdonába került a Győr-Moson-Sopron megyei bőnyi szélerőműpark. A Raiffeisen Energiaszolgáltató Kft.-től megvásárolt 25 MW teljesítményre képes szélerőműpark termelése a tervek szerint az ALTEO Csoport második negyedévben eredménykimutatásában is megmutatkozik majd.

Az ALTEO Csoport jelentős tapasztalattal rendelkezik a szélerőművek profitábilis működtetése területén, hiszen a most megvásárolt szélerőműparkon kívül évek óta megújuló energiatermelési portfóliójának része az ácsi, jánossomorjai, pápakovácsi, valamint a törökszentmiklósi szélerőmű is. A bőnyi szélerőműpark által megtermelt villamos energiát a társaság a kötelező átvételi rendszer (kát) keretében értékesíti majd az engedélye kifutásáig, de ezt követően is hatékonyan, stabil EBITDA-termelés mellett tudja működtetni az erőművet portfóliójának részeként, saját szabályozó központjának segítségével.

A most lezárt akvizícióval, a kivitelezés alatt álló naperőművi beruházások nyár folyamán várható lezárásával, illetve a már az ALTEO birtokában lévő egyéb, megújuló energiát hasznosító erőművek teljesítményével együtt a társaság megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművi portfóliójának kapacitása meghaladja majd az 55 megawattot, ami az eddigi kapacitás duplája. Ehhez hozzáadva a megközelítőleg 50 megawattos földgáz erőművi kapacitást, az ALTEO Csoport villamosenergia-termelő kapacitása meghaladja a 105 megawattot is.

A beruházást az ALTEO részben a 2019. március 25-én lezárult, 2 milliárd forintos zártkörű tőkeemelés során befolyt összegből finanszírozta. A mostani beruházással kezdetét vette a tőkeemelés során befolyt összeg lekötése. A tőkeemelés kapcsán a vállalat előrevetítette, hogy a további projektlehetőségek javarészt ugyancsak megújuló energetikai beruházások, befektetések, amelyek között vegyesen találhatóak akvizíciók és zöld-, illetve barnamezős fejlesztések.

"A bőnyi szélerőműpark tökéletesen illeszkedik az ALTEO stratégiájába és portfóliójába, amelyben - a magas hatásfokú földgáz alapú erőművek mellett - kiemelt szerepet kapnak a megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművek is - mondta ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója.