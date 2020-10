Az amerikai üzletember esete a magyar polgármesterrel

Jó tokaji borok mellett a mai magyar valóságba is belekóstolt a hazánkban letelepülő magyar származású amerikai üzletember. A tállyai polgármester börtönbe juttatása miatt most bosszúval fenyegetik – ezért tett legutóbb feljelentést.

Varga Zsolt.

Az Egyesült Államokban sikeres vállalkozó, Táborosi János a világhírű borvidéket, Tokajt szemelte ki, hogy Magyarországon csinálja meg következő nagy üzletét. Nem érte be szőlőbirtokkal és borpincével, többcsillagos hotelt is tervezett ezek mellé. Azzal viszont nem számolt, hogy - ahogy ő számol be a történtekről - a tállyai polgármester, Osika József ott tesz majd neki keresztbe, ahol csak tud. Utóbbira találó jelző, hogy a falu erős embere volt: 2002 óta, azaz tizennyolc éven át vezette a települést. Egyesek szerint ez pedig már a viselkedésén is érződött.

Táborosi beszámolója szerint a nagyjából 220 millió forintos beruházásból Osika és a családja is ki akarta venni a részét. "Amikor leültünk tárgyalni, a tudtomra adta, hogy a nevelt fiát nem lehet kihagyni az építkezésből" - ment bele a részletekbe a vállalkozó a Napi.hu-nak, aki szerint miután kiderült, hogy a nevelt fiú alvállalkozóként a munkák 80 százalékát kaphatja meg, a polgármester, kevesellve azt, "éktelen haragra gerjedt". Állítja, azzal fenyegetőzött, hogy ebből az építkezésből nem lesz semmi, mert polgármesterként akadályozni fogja, ahol csak tudja, majd ezt többször megismételte.

Ahogy az a korábbi hatósági kommunikációból kiderült, a vállalkozó a fenyegető hangvételű beszélgetést mobiltelefonján rögzítette. Az akadályozás sem maradt el a másik oldalról: 2016 szeptemberében a polgármester bejelentést tett az illetékes kormányhivatalban, hogy vizsgálják ki az érintett ingatlanon végzett bontási munkák szabályszerűségét. A kivitelező cég azonban feljelentést tett a történtek miatt.

Választás lesz, bonyodalmak is

Végül a zsarolásba hajló beszélgetések okozták Osika József vesztét: a több évig tartó eljárás után idén augusztusban az egykori polgármestert hivatali visszaélésekért és a hatóság félrevezetéséért jogerősen öt év szabadságvesztésre ítélte a Debreceni Ítélőtábla. A településen 2020. november 22-én időközi polgármester-választást kell tartani, mert Osika József lemondott. Fontos kiemelni, hogy Osika nem magától hagyta el a posztot, hanem a bíróság a közügyektől is eltiltotta.

A következő hétvégén tartandó polgármester-választáson öt független jelölt indul az alig kétezer lelket számláló faluban. Osika József még szabadlábon, eddig nem kellett a börtönbe bevonulnia.

A történet azonban itt nem ér véget Táborosi elmondása szerint. "A panziónkban a minap öt hívatlan vendég keresett. Arról faggattak, több tanúm van erre, hogy én juttattam-e a börtönbe a polgármestert. Egyre csak erősködtek. Azt kérdezték, tudom-e igazából, mit jelent az a szó, hogy bosszú. És nem félek-e attól, hogy előbb-utóbb utolér" - idézte fel a történteket az Amerikát is megjárt vállalkozó, aki ügyvédei tanácsára napokban újabb feljelentést tett.

Az amerikai útlevéllel is rendelkező John Táborosi, azaz Táborosi János rendületlenül bízik abban, hogy a tállyai közállapotok dacára jövő tavaszig sikerül tető alá hozhatja a 220 millió forintos beruházást.