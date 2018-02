Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az egykori milliárdos borait árulja a NAV

Az alexandrás Matyi Dezső borászatából származó borok mellett kávét, fűszert és almalét is kínál a NAV.

Újabb érdekes tételeket hirdetett árverést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV): többek között a tavaly tavasszal bedőlt Alexandra könyvesbolt-hálózatról ismert - 2013-ban a Napi.hu 100 leggazdagabb kiadványában még 10,9 milliárdos vagyonával az 55. helyen szereplő - Matyi Dezsőhöz köthető borászatból származó borokra lehet licitálni.

A felkínált csomagok összesen 62 palack bort tartalmaznak, becsült értékük pedig összesen 228 ezer forint. A legdrágábbak közé tartoznak a 2011-es Cabernet Franc vörösborok, ebből 6 palackra minimum 17 ezer forintos ajánlatot kell tenni, míg a becsült érték 34 ezer forint.

Vannak ennél olcsóbban elérhető borok is: a 2012-es kékfrankosból ugyancsak 6 palackra a minimális ajánlat 10 750 forint forint, a becsült érték ezeknél 24 ezer forint. Az egyik legolcsóbb tétel 6 palack 2013-as Sauvignon Blanc fehérbort tartalmaz, ezért legalább 5000 forintot kell ajánlani, itt a becsült érték 10 ezer forint.

A borok mellett más tartós élelmiszerekre is lehet jelentkezni, például egy 15 ezer forintra taksált vegyes kávécsomagra, valamint 12 ezer forintot érő fűszercsomagra is. Van még a kínálatban 13 darab 5 literes 100 százalékos almalé is, ezekért minimum 13 ezer forintot kell adni, szemben a 26 ezer forintos értékükkel.

Tavaly novemberi hír, hogy az Alexandra áruházlánc kiskereskedelmi és nagykereskedelmi cége is felkerült a NAV nagyadós listájára, így jelenleg hat Matyi Dezsőhöz köthető vállalkoznak van egyenként 100 millió forintnál nagyobb adótartozása az adóhatóság nyilvántartása szerint. A cégcsoport még működő könyvkiadói ellen is indult adóvégrehajtás.

