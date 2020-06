Az ember, akit meg akartak malmozni

Az üzleti életben fölöttébb ritkán áll elő az a helyzet, hogy valaki saját magának teremt konkurenciát. A történet vége sem hétköznapi: büntetőfeljelentéssel zárul.

Varga Zsolt

Az az ember, akit most meg akartak malmozni, valamikor maga is malomkirály volt. A 2015-ben csődbe ment Sikér Zrt. az ország ötödik legnagyobb malomipari vállalata volt. Jószerivel csak a csábító görög nimfáról elnevezett Calypso Pékség Kft. maradt meg a vállalat birodalomból a Blázsik család tulajdonában. Igaz, ez a sütőüzem továbbra is az egy német multi egyik legnagyobb hazai beszállítója volt. Aligha véletlen, hogy más is szemet vetett rá.

Megpróbáltak bedarálni, szerették volna felőrölni az idegeimet

- fogalmaz stílszerűen az egykori malomkirály, Blázsik Ferenc. Alább az ő története.

Az évi egymilliárd forintos forgalom közelében járó Calypso Pékség Kft. eredetileg a Blázsik család kizárólagos érdekeltségi körébe tartozott. Ma úgy áll a helyzet, hogy kisebbségi tulajdonosok, akiknek ráadásul semmi beleszólásuk nincs a cég életébe. Angeli István tanácsadóként lépett be, és ma ügyvezető igazgatóként, mint többségi tulajdonos vezeti a vállalkozást. És úgy lépett előre, hogy egyetlen forintot sem fizetett érte.

"Egyfolytában azzal hitegetett, hogy tanácsadóként milyen eredményes együttműködést folytat a Solar cégcsoporttal, s a mögötte álló befektetőre, Lugos Rolandra mutogatott" - emlékezik vissza Blázsik Ferenc. Angeli a 100 millió forintos folyószámlahitelért kezességet vállalt, továbbá a kapcsolati tőkéjét ajánlotta fel, így tett szert 50 százalékos tulajdonrészre, amibe Blázsik annak rendje és módja szerint bele is ment. Az energiaszolgáltatónál fennálló tartozás kiegyenlítése után, 2019 májusában pedig szindikátusi szerződést írtak alá, amelynek értelmében az immár 66 százalékos tulajdonos Angeli István a pénzügyi irányítást, míg Blázsik Ferenc a szakmai vezetést gyakorolja.

Alig egy nap alatt kiderült, hogy közös irányításból semmi nem lesz. Angeli István átvette az uralmat. 2019 decemberében ugyan tartani akart egy taggyűlést, de finoman szólva is méltatlan körülmények között, egy ügyvédi iroda lépcsőházában, amibe Blázsik Ferenc már nem ment bele.

A taggyűlésen előkerült a veszteség

Angeli István meghatalmazottjaként Hideg András az "elsétáló nulla" lehetőségét ajánlotta fel - emlékezik vissza Blázsik Ferenc. Ez annyit tesz, hogy üres zsebbel kiléphetett volna a cégből. A cég ekkor már nem állt valami jól. Az új ügyvezető alatt elveszítette legnagyobb megrendelőjét, mivel a Penny Market felmondta a tíz éve tartó szerződést. A német diszkontcég több mint harminc üzletébe Budapesten, Pest megyében és Nógrád megyében addig a Calypso Pékség szállította nap, mint nap a kenyeret és a pékárut. A forgalom havonta jó harminc millió forint volt, azaz évente csaknem négyszázmillió forint. A Calypso ezzel elveszítette éves bevételének felét.

Idén márciusban Angeli újabb taggyűlést hívott össze, ahol megbízottja kifejtette, hogy a Calypso Pékség Kft. 33 százalékos üzletrésze semmit nem ér, s a Blázsik család tudtára adták, hogy a főkönyvi kivonat már 2019 májusában 76 millió forintos veszteséget mutatott. Talány, hogy minden érintett félnek ugyanezt a hiányt kommunikálták-e. Mindenesetre az OTP a cég folyószámlahitelét 95 millió forinttal megújította. Kérdés, mennyiben hitelképes az a vállalkozás, ami két egymást követő évben is több tízmillió forintos hiányt kénytelen elkönyvelni.

Megcsinálta a konkurenciát és legyőzte magát

Angeli István - többségi tulajdonosként - érdekes húzásra szánta el magát. A Calypso Pékség mellett megalapította a Király Sütő Zrt.-t. Ugyanazzal a székhellyel, Dunaharasztiban, az összes alkalmazottat átvéve. Magyarán: saját magának teremtett konkurenciát. A 65 munkavállaló mellett a lízingelt járműflottát is átirányította az újonnan alapított cégbe. Nem kellett sokat mozogniuk a járműveknek, mivel a cím egy és ugyanaz, csak a cégnév változott.

E megoldáson elképedt Blázsik Ferenc. Az ő verzióját látszik alátámasztani, hogy a két személygépkocsi és a két teherautó tulajdonosa, a Merkantil Bank illetékes részlege nem hagyta annyiban a dolgot, feljelentést tett. A Pest megyei Rendőr-főkapitányság az alábbi tájékoztatást adta a Napi.hu-nak: "Az Ön által említett ügyben a gazdaságvédelmi osztály sikkasztás bűntettének gyanúja miatt folytatja a nyomozást, jelenleg ismeretlen tettes ellen."

Természetesen feltettük kérdéseinket az ellenérdekelt félnek, Angeli Istvánnak, de ő nem válaszolt. Állítólagos mentora, Lugos Roland ugyan válaszolt, de érdemben keveset. Leveléből annyi azért kiolvasható, hogy legszívesebben hosszú évekre börtönben tudná Blázsik Ferencet. Blázsik Ferenc ügyvédjétől, Horváth Z. Pétertől megtudtuk, hogy csalás, csődbűntett és pénzmosás miatt bűntetőeljárást kezdeményeznek a két féllel szemben. Így a történet a bíróságon folytatódhat.