Az Eximbank alapja vette meg az Avemar gyártóját

Új többségi tulajdonoshoz került a Biropharma Kft. Az Avemar étrendkiegészítő-gyártó céget az Eximbank egyik befektetési alapja vásárolta meg. A cél, az amerikai piac meghódítása, és az export növelése.

Az év utolsó napjaiban zárult le a Biropharma Kft. eladása - értesült lapunk. A tumoros betegek körében elterjedt táplálékkiegészítő Avemart gyártó üzemet és a gyártási jogokat a Nyíri Viktor érdekeltségi körébe tartozó cégek adták el, a vevő pedig az Eximbank egyik befektetési alapja tudomásunk szerint. A szerződés értelmében ez utóbbi, a Columbus Magántőkealap fele-fele arányban készpénzben és tőkeemeléssel szerzi meg a Biropharma Első Magyar Biotechnológiai Kft. 80 százalékát - 20 százalék maradt Nyíri tulajdonában. Az ügyletet megelőzte, hogy az üzletember kivásárolta a cégből a kisebbségi résztulajdonnal rendelkező Pharmainvent Kft.-t, egyelőre még csak ennek a nyomai látszódnak a cégbírósági adatokban, a magántőke alap bevásárlása még nem.

Az Avemar termékek a cég kunfehértói üzemében készülnek, ugyanitt a közelmúltban indult egy másik szintén reményteljes táplálék kiegészítő kifejlesztése is. Az étrendkiegészítő gyártása során a fermentált búzacsira egyik melléktermékéről ugyanis azt hitték, hogy alkalmas a Crohn-betegségek, vagyis a vékony- és vastagbélgyulladás tüneteinek enyhítésére. Azonban ez később nem igazolódott be.

Célkeresztben az USA

A Biropharma tavalyi adatai még nem hozzáférhetőek, de a 2018-as eredmények igen. Ezek szerint az árbevétel 617 millió, az adózás előtti eredmény pedig 152 millió forintot tett ki. A cég árbevételének mintegy harmadát tette ki az export - ez utóbbi bővítésére készül az új többségi tulajdonos. A termékcsalád az elmúlt évtizedben Dél-Koreában, Kanadában és Tajvanon is megjelent, legutóbb pedig Iránban és Törökországban is piacra lépett.

Az állítólagos új tulajdonos, a Columbus Magántőkealap amelynek fő befektetője az Eximbank. A Columbus tavaly év végén indult, a hivatalos iratok szerint a Magyar Nemzeti Bank csak a közelmúltban, pontosan 2019. október 8-án jegyezte be 10 milliárd forintnyi jegyzett tőkével. Az induló társaság fő célja, hogy "elősegítse a már sikeres hazai vállalkozások nemzetközi piacra lépését, illetve expanzióját.

Columbus meghódítaná Amerikát

Ezen cél részben magántőke, részben a többségi befektető Eximbank hozzájárulásával valósul meg közel 10 éves futamidő alatt. A Columbus kinyilvánított célja a külföldi tőkebefektetések fellendítését célzó befektetési stratégia, amelynek fókuszában kiemelt szerepet kapnak az Amerikai Egyesült Államok piacára készülő vagy már ott jelen lévő vállalkozások, akiket a tőkejuttatáson túl az alap által Kalifornia államban létrehozásra kerülő iroda szolgáltatásai is segítik majd. Az Avemar értesüléseink szerint jelenleg hivatalosan nem kapható az Egyesült Államokban mivel ottani forgalmazó cég még nem terjeszti az itthon évtizedes múltra visszatekintő Avemar termékeket. Az Egyesült Államok hatalmas piacot jelenthet a terméknek.

A The New York Times idézi az American Cancer Society friss tanulmányát, amely szerint idén ott 1,8 millió új tumoros megbetegedést regisztrálhatnak, és az egyre fejlettebb gyógykezelési technikák ellenére idén több mint 600 ezren hallhatnak meg a daganatos betegségek miatt. A tanulmány szerint a legnagyobb veszélyt a tüdőrák jelenti, amelyben többen halnak meg, mint a mell-, prosztata-, vastagbél- és agydaganatokban összesen. Bár nincs hivatalos forgalmazó, de az Avemar az Amazon internetes áruház kínálatában már megtalálható és rendelhető is egy típus a termékből, amely nem tudni milyen csatornán keresztül jut el a tengerentúlra. Egy doboz ára 190 dollár, azaz több mint 50 ezer forint - itthon kevesebb mint a felét kell érte kifizetni.