Az idén betegre keresik magukat a bankok

Pörög a hitelezés, minden nagybanknál nőt emiatt a kamatbevétel. A nyereség is szépen hízik, kivéve ott, ahol most fogytak el a visszaírható céltartalékok.

Nagyot fognak durranni a pezsgősüvegek a bankok karácsonyi ünnepségein, az első kilenc hónap adatai alapján ugyanis pompás esztendőn lesz túl a pénzügyi szektor.

A hazai nagybankok közül ugyan csak három tette közzé háromnegyed éves eredményeit, de az anyacégek beszámolóiból másik háromnak az eredményeit is lehet látni. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) csak december 4-én közli majd a hitelintézeti szektor harmadik negyedéves számait, ám az már most egyértelmű, hogy az idei nem a szűk esztendők közé tartozik majd.

Tovább hízott az OTP

A legnagyobb hazai piaci szereplő, az OTP Bank. A hitelintézet profitjának több mint a fele külföldről jön, de a magyarországi alaptevékenység (OTP Core) is egyre jobban teljesít. Az idén kilenc hónap alatt 145,65 milliárd forintnyi nettó eredményt ért el, ami 4 százalékkal magasabb a tavalyinál. A harmadik negyedév jó erős volt minden szempontból, a 48,3 milliárdos nettó eredmény 9 százalékkal magasabb a tavalyinál. A pörgő hitelezés miatt nőtt a kamatbevétel, az állam által támogatott konstrukciók - babaváró hitel, csok - is nagyon sokan kopogtatnak a banknál, ami a jutalékbevételekre is kedvező hatással van.

A K&H november 22-én számolt be a harmadik negyedéves eredményekről. A pénzügyi csoport az év első 9 hónapjában 37,7 milliárd forint nettó eredményt könyvelt el, ami a rendkívüli tételek nélkül 5 százalékkal nagyobb a tavalyinál. A csoporton belül a bank termeli a nagyobb profitot, amely a harmadik negyedévében 11,4 milliárd forint adózás utáni eredményt ért el, de a biztosító is egyre nyereségesebb, 2019 első 9 hónapját 3,9 milliárd forint adózás utáni eredménnyel zárta, ami éves összehasonlításban 20 százalékos növekedésnek felel meg.

A K&H csoport az év első 9 hónapjában 383 milliárd forint új hitelt helyezett ki. Az új jelzáloghitel-kihelyezés éves összehasonlításban 8, míg a személyi hitel-kihelyezés 50 százalékkal nőtt. Október 31-ig a babaváró hitelkérelmek összértéke 39 milliárd forint volt, darabszáma pedig 4000-et ért el.

Nagyon pörög a hitelezés

Rekordot rekordra halmoz a lakossági hitelpiac az idén a második negyedévben, amióta megjelent a babaváró támogatás, a privátbanki ügyfélkör pedig rákapott az állampapír-fedezetű lombardhitelre. A trükkös nyerészkedést ugyan az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) megtiltotta, de így is maradt jó néhány hiteltípus, amit úgy visznek az ügyfelek, mint a cukrot.

Az Erste Banknál is az idei első kilenc hónapban a lakossági területen az új hitelek értéke 47 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, de a vállalati hitelállomány is 27 százalékkal bővült egy év alatt. A hatékonyságát tovább javító pénzintézet működési bevételei 9,7 százalékkal, adózás előtti eredménye 11,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A profit is szépen alakult, az Erste adózás előtti eredménye 11,2 százalékkal közel 47 milliárd forintra nőtt az első kilenc hónapban.

Nőtt a nyereség a Raiffeisen Banknál is az első kilenc hónapban nem csak a gyengülő forintban, de euróban számolva is. Az anyacég, a Raiffeisen Bank International tőzsdei jelentése szerint a nettó eredmény 67 millió euró lett, ami 17 százalékkal nagyobb a tavalyinál. Az ügyfélhitelek állománya több mint 15,4 százalékkal nőtt tavaly szeptember óta, a betétállomány csaknem 9 százalékkal gyarapodott. Az alkalmazottak számát is növelte a cég, most 142-vel dolgoznak többen a Raiffeisennél, mint egy évvel ezelőtt.

Elfogytak a visszaírható céltartalékok

A két olasz tulajdonban lévő nagybank kissé kilóg a sorból. A CIB és az UniCredit eredményei is csak az anyacégek tőzsdei beszámolóiból derülnek ki, ez alapján a CIB-nél csökkent a nyereség tavalyhoz képest. A hitelintézet tavaly 47,9 millió eurós adózott eredményt ért el kilenc hónap alatt, az idén mindössze 28,2 milliót. Az év eleji hatalmas informatikai fejlesztés ellenére nem a költségek megugrása okozta a profit visszaesését, hanem az, hogy egyre kevesebb céltartalékot tud visszaírni a bank a portfóliótisztítások miatt. Más számok azonban a CIB-nél is szépen alakulnak. A nettó kamatbevétel például tavalyhoz képest 25 százalékkal nőtt, a nettó díj- és jutalékbevételek is bővültek.

Az UniCreditnél forintban számolva 22,1, euróban nézve 23,4 százalékkal csökkent a nettó eredmény tavalyhoz képest, 111 millió euró lett, ami hasonló a K&H profitjához. A profitcsökkenés itt is amiatt következett be, hogy míg tavaly 30 millió eurónyi céltartalékot vissza tudott írni a bank, ami növelte a nyereséget, az idén már 9 millió eurót el kellett könyvelnie a várható veszteségekre.

Az UniCredit számai mindazonáltal kiválóak, a nettó kamatbevétel forintban számolva csaknem 8 százalékkal nőtt, a jutalék- és díjbevétel soron is 7,7 százalékos a növekedés. A hitelállomány ugyan a piaci átlagnál kisebb ütemben növekszik a banknál, de a költséghatékonyságra nem lehet panasz: a költség/bevétel arány mindössze 32,8 százalékos volt az első kilenc hónapban.