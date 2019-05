Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az M7-esen autózik? Akkor ennek örülni fog!

Befejeződött az M7-es autópálya Siófok környéki felújításnak második üteme adta hírül a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Tavaly ősszel indult el az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán a 90-es és a 111-es kilométerszelvények között egy 20 kilométeres szakaszt érintő felújítási munka. A beruházás három ütemben valósul meg: az első 2018 őszén, míg a második 2019. május 17-én fejeződött be. A következő napokban a munkálatokhoz kapcsolódó terelés visszabontását végzik el a szakemberek, a harmadik, befejező ütemet pedig a nyári turisztikai szezont követően 2019 szeptemberében indítják el.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában, a Kormány támogatásával, hazai költségvetési forrásból, több mint nettó 3,4 milliárd forintból újul meg az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldala a 90-es és 111-es kilométer szelvények között, Siófok térségében. A beruházás első ütemében a 102-es és 111-es kilométerszelvények között végezték el a munkálatokat, illetve a 92-es, 94-es, 100-as és 102-es kilométerszelvényeknél lokális javítási munkákat láttak el a szakaszokon található hidaknál.

A második ütemben szereplő, a 96-os és a 102-es kilométerszelvények közötti szakaszon pedig a mai nappal, azaz 2019. május 17-én, pénteken fejeződött be a kivitelezés. Ez azt jelenti, hogy így a Siófok-Sóstói csomópontot is újra megnyitják a közlekedők számára. Ugyanakkor a szakaszon néhány napig még sávzárásokra kell számítania az autósoknak a sávelhúzásos terelés visszabontása miatt, melynek során többek között eltávolítják az ideiglenes sárga burkolati jeleket is. Az összesen 20 kilométert érintő felújítás befejező ütemére a tervek szerint 2019 szeptemberétől kerül sor, ekkor a 90-es és a 96-os kilométerszelvények közötti útszakasz újul meg.

A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket az úton dolgozók és a többi járművezető biztonsága érdekében, hogy a terelés visszabontási munkálatai alatt érvényes ideiglenes sebességhatárokat és korlátozásokat mindenképpen tartsák be!