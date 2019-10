Az MNB alelnöke bezáratná a bankfiókokat

Nagy Márton MNB-alelnök szerint jobb lenne, ha az ügyfeleket képeznék és adnának nekik egy mobiltelefont, a bankfiókokat pedig bezárnák. Az azonnali fizetés elindítása válasz lehet a fintech-kihívásra.

Bankolásra szükség van, bankokra viszont nincs - idézte Bill Gateset, a Microsoft alapítóját Maurice Lisi, az Intesa Sanpaolo multicsatornákért és ügyfélkiszolgálásért felelős vezetője a Novathon 2019 konferencián. A pénzügyi szektorban dolgozók száma a digitális fejlesztéseknek köszönhetően csökkent az elmúlt években, és a fejlődés nem áll meg.

A bankszektornak is meg kell találnia a fejlődés útját, az utóbbi években a fintech cégek technológiáit egyre gyakrabban használják a bankok. Az úgynevezett neobankok is egyre elterjedtebbek, amelyeket sokszor tinédzserkorúak álmodnak meg, és fejlesztenek. A fintech cégekbe áramló tőke 2018-ban 120 százalékkal volt több, mint egy évvel korábban. A Revolut és az N26 elképesztő sebességgel gyűjtik az ügyfeleiket. A Revolut még mindig hatalmas veszteséget termel, ennek ellenére a cég értéke folyamatosan növekszik.

Van pénzük a bankoknak a fejlesztésre

A magyarországi bankszektor és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vezetői is elmondták a véleményüket a pénzügyi szektor fejlesztéséről. Nagy Márton, az MNB alelnöke, Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, Simák Pál, a CIB Bank elnök-vezérigazgatója, Wolf László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese, David Moucheron, a K&H Bank vezérigazgatója. Zolnai György, a Raiffeisen Bank elnök-vezérigazgatója vett részt azon a panelbeszélgetésen, amelyen egyebek között arról faggatták a bankárokat, hogy a digitális átalakulás milyen hatással lehet a szektor jövőjére.

A jegybank minden innovációt jónak tart - fogalmazott Nagy Márton. A jegybank alelnöke arról beszélt, Magyarországon kiváló a bankszektor jövedelmezősége, ezért a bankoknak a költségek leszorítására és a fejlesztésekre kellene koncentrálniuk.

A digitalizáció újraformálta a teljes bankszektort - tette ehhez hozzá Hegedűs Éva. A fintech cégek sokkal egyszerűbb és kényelmesebb szolgáltatásokat kínálnak, versenyezni kell velük, ami arra készteti a bankokat, hogy leszorítsák a díjaikat. A bankok a digitális csatornák felé fordulnak, mivel ezek olcsóbbak a normál bankfióki kiszolgálásnál. A Gránit Banknál azt is tapasztalják, hogy a mobilbankolás egyre népszerűbb, ennek a jövőbeni felfutásában hisz Hegedűs. A bankár szerint a bankok és a fintech-cégek versenyét azok a bankok nyerik majd meg, amelyek fintech-szolgáltatásokat nyújtanak.

Az MNB bezárná a bankfiókokat

Öt évvel ezelőtt még féltek egymástól a bankok és a fintech-cégek, mára ez megváltozott, most már az együttműködésre koncentrál a szektor - mondta Zolnai György Raiffeisen-vezér.

A legtöbb bank megváltoztatta a hozzáállását az innovációhoz, az OTP is együtt dolgozik ma már digitális cégekkel. Meg kell tanulnunk, mire van szükségük az ügyfeleknek - mondta Wolf László, a bank vezérigazgató-helyettese. Vannak olyan kliensek, akik szeretik az innovatív megoldásokat, ugyanakkor a nagy fiókok is tele vannak olyan ügyfelekkel, akik ragaszkodnak a hagyományos csatornákhoz.

Az ügyfelek a lábukkal és a pénztárcájukkal szavaznak - állapította meg mondta Simák Pál. A fő kérdés az, hogy ha többféle lehetősége van az ügyfélnek, melyiket választja. Sokféle ügyfelünk és szolgáltatásunk van, az a kérdés, melyik lesz az első, amelyik váltani fog egy újabb szolgáltatásra. A bankok és a fintechcégek az ilyen ügyfelek után futnak, az a kérdés, melyikük éri el őket előbb.

A fiókok szerepéről sokat beszélünk Magyarországon - mondta Nagy Márton. Néha felteszem a kérdést, miért nem adunk minden ügyfélnek egy mobiltelefont, és zárjuk be a fiókokat, és edukáljuk inkább az ügyfeleket?" - kérdezte a jegybank alelnöke. Nagy szerint

a bankok azért nem zárják be a fiókokat, mert féltik a piaci részesedésüket, pedig inkább az ügyfelek oktatására kellene koncentrálniuk, amit velük ellentétben a fintech-cégek megtesznek.

A digitális bankolás gyorsan terjed az ügyfelek körében, de így is bejönnek a bankfiókba, mert szükségük van tanácsadásra - válaszolt erre Wolf László. A hagyományos bankfiókok átalakulnak - mondta Zolnai. A hagyományos pénzkifizető funkció háttérbe szorul, és más szolgáltatások kerülnek előtérbe.

Más megközelítés kell

A digitális szolgáltatások fejlesztése teljesen más hozzáállást igényel, mint a hagyományosaké - mondta Simák Pál. Nem lehet a hagyományos fizikai folyamatokat egyszerűen lemásolni, teljesen másképp kell felépíteni az alkalmazásokat. Wolf László arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben egyre több adatra lenne szükség ahhoz, hogy fejlesszék a szolgáltatásokat, a szabályozás egyre nehezíti az ügyféladatok felhasználását.

Magyarországon az uniós szabályok is irányadóak, ezek valóban szigorúbb adatkezelést írnak elő - állapította meg Nagy Márton. Az azonnali fizetés jövő tavaszi elindítása során viszont a bankok például jól tudtak együttműködni a jegybankkal. Ez az innováció válasz lehet a fintech-cégek által gerjesztett kihívásokra is. Szükség lenne egy közös nagy adatbázisra, a hitelinformációs rendszer fejlesztésére is, amit a jegybank akár blokklánc alapon is el tudna képzelni.

Nagy Márton záró gondolataiban ismét elmondta: nem csak a bankfiókok számát tartja magasnak, de a bankokét is, és arra számít, ezek száma csökkenni fog a következő években.