Az MVM-nek többet kell fizetnie a Mátrai Erőmű kisbefektetőinek, mint az Opusnak

Még nem utalták, de lényegesen többet kell majd fizetnie egy-egy részvényért az állami MVM-nek a Mátrai Erőműből kiszorításra ítélt kisbefektetőknek, mint amennyit arányosan a korábbi többségi tulajdonos Opusnak fizetett. Újabb meglepő tétellel bővült az ország utolsó szenes erőművének végtelenbe nyúló története.

Az évtizedekig szinte észrevétlenül működő Mátrai Erőmű Zrt. az utóbbi években fordulatokban gazdag történetet írt. A német energetikai multi kiszállása, a cseh partner kosárból való kiborítása vagy a Mészáros Lőrinc-féle fél disznónyi jutalmak ugyanúgy az erőművi annalesek magyarázandó eseményeivé váltak, mint a veszteségesen működő cégből kivett rekord összegű osztalék. Ezekről anno, aktuálisan a hazai sajtó több részben is beszámolt.

Úgy tűnt, hogy a legutolsó fejezet, az erőművállalat államivá tétele is a végéhez ért. A Napi.hu több tételben is megírta ennek körülményeit (például azt, hogy a februárban lezajlott MVM-bevonulás miért nem tekinthető egyenértékűnek a munkahelyek megőrzésével, hogy az államosítással 200-300 milliárdos ígéreteket megfogalmazó Palkovics László miniszter mit nem árult el a ma is problémákkal terhelt ügylettel kapcsolatosan, vagy hogy a koronavírus-járvány európai terjedésének csúcspontján hogyan lehetett volna nyereségessé tenni - elméletileg - a masszívan veszteséges szénerőművet). Felbukkannak azonban még magyarázatot kívánó történések.

Törvénnyel szorítják a ki a kisrészvényeseket

A Mészáros Lőrinchez köthető Opus Global Nyrt. és a Magyar Villamos Művek Zrt. (MVM) között 2020. március végén lezárult adásvételről e hónap elején kiderült, hogy bár a vevő 17,5 milliárd forintot fizetett a Mátrai Erőmű Zrt.-ért és az erőműbe biomassza alapanyagot beszállító Geosol Kft. nevű cégért (illetve az utóbbit tulajdonló Status Power Invest Kft.-ért), ezen összeg felett az állami energiaholding azt is vállalta, hogy 11,4 milliárd forint értékben hitelkeretet nyújt az erőműnek, hogy az fedezni tudja a 2020-ban fennálló tartozásait.

A nagy számok árnyékában azonban érdemes tisztázni a Mátrai Erőmű néhány tucat kisrészvényesének helyzetét is. Az Opus-MVM szerződéskötés ugyanis csak majdnem szólt a mátrai erőműcég egészéről. Az Opusnál a részvények 72,8 százaléka volt, az MVM pedig eredetileg 26 százalékkal rendelkezett. A fennmaradó 1,2 százaléknyi részvény sorsáról azonban nem a tulajdonosaik, hanem egy 2014-es törvény rendelkezett. E szerint az államnak joga van kapun kívülre rakni a kisrészvényeseket.

Belépni majdnem ugyanabba a folyóba

Nagy vonalakban felvázolva: igen hasonló helyzet előállt már korábban, éppen az MVM történetében. Akkor, amikor 2014 decemberében úgy módosították az állami vállalatok takarékos működéséről szóló törvényt, hogy - takarékossági okokra hivatkozva - az állami társaság kiszoríthatja a kisrészvényeseket a tulajdonosi körből, ha 95 százalék feletti tulajdonhányadra tesz szert. E törvényi módosításra hivatkozva az MVM a 2015 áprilisában összehívott közgyűlésén döntött arról, hogy kivásárolja a Paksi Atomerőmű Zrt. és a Vértesi Erőmű Zrt. nem az MVM tulajdonában lévő részvényeit.

Az egész ügylet nem került többe, mint 20,8 millió forint (ez a paksi cég esetében 883 darab részvény megvételét jelentette 10,5 millió forint értéken, a vértesi szenes erőművállalat 40 400 darab részvénye pedig ennél összességében 200 ezer forinttal kevesebbe, 10,3 millió forintba került), de ezzel az MVM-csoport két meghatározó erőműve került a társaság 100 százalékos tulajdonába.

Bezavartak a kisrészvényesek, kiderültek kínos ügyek

Az MVM-nek valójában az volt a legfőbb gondja a kisrészvényesekkel, hogy aránytalanul sokat, és olykor kínosakat tudtak kérdezni a közgyűléseken a menedzsmenttől, a céges könyvvizsgálótól a vállalat gazdálkodásáról - és ezek az információk gyakran kiszivárogtak a sajtóba is. Az sem volt ritka, hogy maga a céges belső információ volt az érték: ehhez elegendő volt szerezni akár egyetlen részvényt is, mivel ez belépőt adott a színfalak mögé.

Ahhoz, hogy érzékeltetni lehessen, hogy a kisrészvényesek adott esetben mekkora zavart tudtak kelteni az MVM-ben, elegendő visszaidézni a 2014-ben az Indexen futó cikksorozatot, amely az MVM és a MET közötti, 2012-2013-as, a tulajdonosoknak több tízmilliárdos nyereséget hozó földgáz-bizniszes botrányt derítette fel, ami részben ilyen forrásokra támaszkodott. Ennél fogva nem lehetett az sem véletlen, hogy a törvénymódosítás első nyertese éppen az MVM tudott lenni. A 2015-ös kisrészvényesi kiszorítás volt az első eset, hogy az állam egy zrt.-vel megcsinálta ezt a mutatványt (korábban erre csak ajánlattétel útján volt lehetőség), a módosítással viszont mindez csupán formalitás. Az egész annyiból állt, hogy az alig egy tucat kisrészvényes megkapta a részvényeik saját tőke értékét, a cégpapír pedig szinte automatikusan az állami vállalathoz került.

Kicsi a világ

Leváltották az MVM földgáz-üzletágának vezető posztjáról is, ahonnan az állami rezsicég (Első Nemzeti Közműszolgáltató, ENKSZ a mai, már az MVM-ben működő NKM) vezetői székébe ejtőernyőzött. Elnök-vezérigazgatóként azonban innen is távoznia kellett, majd 2019-ben a Mátrai Erőmű A 2015-ös tavaszi MVM-közgyűlés egyébiránt nem a kisrészvényesekről, hanem egészen másról nevezetes: ekkor küldték el a cégtől Horváth Pétert, aki ma ismét az energiahivatal első embere. A kormányfő által ismét kedvelt energetikai szakember akkor alig két éve vezette az MVM gázüzletágát. Ezt a pozíciót annak köszönhetően kapta, hogy bár a kormány rezsiharcának végrehajtójaként a politikai kampány szakmai lépésenkénti kommunikálásában főszerepet vállalt, az energiahivatalt három év alatt, 2013 nyarára szakmailag szétzilálta és strukturálisan a működőképesség határára juttatta, ezért leváltották.Leváltották az MVM földgáz-üzletágának vezető posztjáról is, ahonnan az állami rezsicég (Első Nemzeti Közműszolgáltató, ENKSZ a mai, már az MVM-ben működő NKM) vezetői székébe ejtőernyőzött. Elnök-vezérigazgatóként azonban innen is távoznia kellett, majd 2019-ben a Mátrai Erőmű új vezetőjekélnt bukkant fel újra az energiaiparban. A Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő vállalat élén, Visontán töltött alig féléves regnálása is csendesen telt. Lényegében innen ült át júliusban a - Dorkota Lajos meg nem hosszabbított mandátuma miatt megüresedett - Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vezetői székbe. A hivatal két alelnöke - Grabner Péter, az energetikai szabályozást felügyelő alelnök, illetve Nyikos Attila, a hivatal nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnöke - Horváth érkezésével azonnal távoztak a szervezettől.

40 ezer darab Mátrai-részvényt kell kifizetni



A Mátrai Erőmű teljes részvénymennyisége névértéken 34 milliárd forintot tett ki, de a 3,4 millió részvényből csak mintegy 40 ezer darab nem volt az MVM-é, illetve az Opus Globalé. A Mátrai Erőmű esete annyiban más, mint 2015-ben volt az akkori MVM-cégeké, hogy az 1,2 százaléknyi részvényhányad nem önkormányzatok és magánszemélyek, hanem zömében cégek, illetve magánszemélyek tulajdonában van - illetve már csak volt.

A kisrészvények eredetileg abból a csomagból származtak, amit a vállalat rendszerváltás utáni privatizációjakor a dolgozók (az erőműből nyugállományba vonult dolgozók és vezetők is) kaptak afféle kárpótlásként. A 185 darabos csomagokat a többségük ugyan már eladta, de megmaradt néhány tucat ember, zömében nyugdíjas, akik nosztalgiából is, de az osztalékért is tartották a papírt. Utóbbi nem volt ugyan minden évben, de ha volt, jó pénzt, akár a névértéke 15-30 százalékát is fizette. Rajtuk kívül néhány kitartó tőzsdespekulánsnál landoltak Mátrai-részvények.



Mártai Erőmű

2018-as forgatókönyvek az erőmű jövőjéről.Mártai Erőmű

Nem egyeztettek a kisrészvényesekkel, az MVM irányít

Az adásvétel nyilvánosságra kerülését követően volt ugyan olyan kisrészvényes, aki kérte az MVM-et, hogy vásárolja meg a részvényeit (erre a jelenlegi törvény lehetőséget ad, és a kérvényezés teljesítése elől a többségi részvényes nem is térhet ki), de az MVM kifarolt a helyzet egyenkénti kezelésének feladata elől azzal, hogy az érintettektől levélben kért egy kis türelmet. Aztán a Cégközlönyben is megjelent az a közlemény, ami egy csapásra megoldja a helyzetet: az MVM a törvényre hivatkozva jelezte: él a jogával, hogy kizárólagosan magához vegye a helyzet megoldásának irányítását.

A július közepén kiadott dokumentum a jogszabályokban előírtak szerint megadta a vételi árfolyamot és a határidőket is: a kivásárlás részvényenként 21 895 forinton történik meg úgy, hogy az érintett részvénytulajdonosoknak július végéig be kellett jelentkezniük a részvénytranszferálás megkezdéséhez, és ezt követően, az Erste Bank segítségével zajlik majd a kifizetésük. Most augusztus végén járunk, a részvénytranszferálás elindult, de az MVM még nem fizetett.

Így a gyárkapun belül maradnak a cégügyek



Miután nem marad kisrészvényes a Mátrai Erőműben, és megvalósul az állam 100 százalékos tulajdonossá válása, a korábbiakhoz képest a legfontosabb változás az lesz, hogy az MVM-nek nem kell közgyűlést összehívnia az erőmű működésével kapcsolatosan. A céget eztán lehet pusztán határozatokkal irányítani - az állami vállalatok takarékosabb működéséről szóló törvényben is ez van: közgyűlés nélkül gyorsabb lehet a döntéshozatal, és még takarékosabb is tud lenni a működés.

Vagyis az MVM a gyárkapun belül az ügylet lezárását követően azt csinál, amit akar. A Mátrai Erőmű pedig az MVM egyik erőműveként működhet tovább; írtunk már róla, hogy a jelenleg 2025-ig érvényes működési engedélyek felülírására, 2030-ig tartó kitolására máris elindultak a próbálkozások. Ez egybevág azzal a kormányzati szándékkal, hogy Magyarország 2030-ra vállalta Brüsszel felé az energetikai célú szénmentesítést.

Sokat kell fizetnie az MVM-nek

A közgyűlések beszüntetéséért azonban az MVM-nek sokat kell fizetnie.

A jogszabályilag előírt saját tőkén való kivásárlás ugyanis azt jelenti, hogy a kisbefektetők mintegy 40 ezer darab részvényéért arányosan mintegy háromszor annyit (mintegy 876 millió forintot) kell fizetnie az MVM-nek, mint amennyit az Opusnak fizetett. Az már megint más kérdés, hogy leginkább azért lett a Mátrai Erőmű részvényeinek saját tőkeértéke a névértéke 219 százaléka, mert - miközben annyit valójában soha-semmikor nem ért ez az papír -, a cégben a gyár majdani leszereléséhez nem képeztek elég tartalékot. De ez már az MVM (vagyis az állam) problémája lesz, hiszen a kisrészvényesek már csak a pénzükre várnak.

Köztük van Korányi G. Tamás, a Napi.hu tiszteletbeli főszerkesztője is, aki 23 éven keresztül tartotta a portfóliójában a Mátrai Erőmű részvényeit. Az ismert tőzsdei befektető sajnálja, hogy a kisbefektetők kiszorítására sor került, de az szerinte korrekt áron történik meg. Korányi azonban a döntés kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy idehaza nem maradt szereplő a tőzsdén kívüli piacon (OTC), miután a Tigáz, a Chinoin és a Teva után a Mátrai Erőmű papírjait is fölvásárolta a fő tulajdonosuk.