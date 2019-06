Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az NBI-ben két év alatt 35 milliárdot költöttek bérekre

Az NBI-es 14 focicsapat összes bevétele az elmúlt két évben 59,7 milliárd forint volt, ebből bérekre 35,5 milliárd forintot költöttek. Az összegben nemcsak a játékosok vannak benne, hanem a klubok összes alkalmazottja, de a nagyobb részt a játékosok fizetése adja ki - írta az éves beszámolókra hivatkozva a 444.hu.

Ha az Európa-ligából nagy pénzeket kaszáló székesfehérvári Vidi nem lett volna, a csapatok 2,5 milliárd forintos veszteséget hoztak volna össze - írta a 444.hu. A csapatok fele veszteséges volt, még úgy is, hogy a társasági adós felajánlásokból (tao-támogatás) és más bújtatott állami támogatások révén százmilliós, milliárdos összegek landolnak minden egyes csapatnál.

A Vidi 2018-as mérlegében 11 milliárd forintos bevétel szerepel, amiben benne lehet a Mol Nyrt. támogatása mellett az Európa-liga szereplésért járó pénz is az UEFA-tól. Emiatt rekordnyereséget is elkönyvelt a Vidi, 3,8 milliárdos haszonnal zárták az évet. A rekordbevétel mellett rekordkiadás is van: a Vidinél bérekre 4,3 milliárd ment el.

Az FTC hatalmas, 1,3 milliárdos hiányt termelt egyetlen év alatt. Az állami cégeknek köszönhetően addig dinamikusan növekedő bevételi oldal nem teljesített eléggé, miközben a kiadások még emelkedtek is - olvasható a cikkben. A nemzetközi kupákban nem értek el sikereket, így onnét bevételük nem volt, de jött egy új állami szponzor, az MVM Zrt. és (vele együtt évi 1,8 milliárd forint).

Diósgyőr csapata csak tavaly 633 millió forintos veszteséget termelt, míg a debreceni klub két év alatt 832 milliósat.

A felcsúti Puskás Akadémia csapata ugyanakkor két év alatt 6,4 milliárdos bevétel mellett 294 millió forintos nyereséggel zárt. (A 444.hu azt is megjegyzi cikkében, hogy az Orbán Viktor által alapított felcsúti utánpótlás nevelésért alapítvány és a felcsúti felnőtt csapatot működtető klub 2015 óta összesen 14,3 milliárd forintos nyereséget termelt.)