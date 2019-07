Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az oszág valódi problémáival kellene foglalkozni - reagáltak a pártok Orbán beszédére

Orbán Viktor miniszterelnök "évtizedes harca semmi másról nem szól, minthogy az állandó fenyegetettség érzését keltve saját, diktatórikus hatalma alá terelje a magyarokat" - írta az MTI szerint Gyurcsány Ferenc, a DK pártelnöke a közösségi oldalán.

Orbán Viktor miniszterelnök vagy hazudik, vagy nem érti a világot, amikor azt állítja, hogy az vagy keresztény, vagy liberális - jelentette ki a Demokratikus Koalíció (DK) frakciószóvivője, Gréczy Zsolt sajtótájélkoztatón, aki a kormányfő tusványosi beszédére reagált. Orbán vélekedésével ellentétben "az egyéni szabadság és a nemzet megmaradása, Európa megerősítése" nem állnak szemben egymással.

Liberális demokráciát működtetni annyit jelent, elfogadom, hogy bárki dönthet a saját sorsáról, szokásairól, érzéseiről, meggyőződéséről, hitéről. A liberális jogállam tiszteli és erősíti a nemzetek összetartozását, nem lebontani, hanem erősíteni kívánja a nemzetek közös Európáját - mondta az ellenzéki politikus.

Gréczy Zsolt szerint Orbán Viktor évtizedes harca a saját maga által kreált ellenségeivel, nem szól másról, minthogy az állandó fenyegetettség érzését keltse a magyarokban, hogy diktatórikus hatalmát kiteljesítse - írta az MTI.

Jobbik: a magyarokat az EU egyik legszegényebb nemzetévé tette

A miniszterelnök elmúlt 9 évét tökéletesen jellemzi az, hogy szerinte az egyik kezében kőműveskanál volt, a másikban meg kard. A baj az, hogy mindkettőt a nemzet ellen fordította: a magyarokat elszigetelte Európában, és hátba is szúrta. Európában belerúgott a saját szövetségeseibe is, csak azért, hogy itthon szabadságharcost játszhasson, közben visszavezette Magyarországot az oroszok ölelésébe, ahonnan 30 éve szabadulni akartunk - írta közleményében a Jobbik.

A magyarokat az Európai Unió egyik legszegényebb nemzetévé tette, béremelés helyett pedig most már százezres nagyságrendben telepít be gazdasági bevándorlókat az elüldözött magyarok helyére. Azok a honfitársaink pedig, akik itt maradnak, jó eséllyel a szétvert egészségügy áldozatai lesznek, ahol évente 24 ezer ember hal meg a nem megfelelő ellátás miatt. Orbán Viktor strómanok ura, akit csak a saját hatalmi tébolya érdekel, és ennek oltárán kész feláldozni Magyarországot is - írta közleményében Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője.

Ujhelyi: Orbán harcot hirdetett a szociális Európával szemben

Semmi más nem történt Tusnádfürdőn, minthogy Orbán Viktor - a Liberális Internacionálé korábbi alelnöke - megpróbálta megindokolni, hogy miért épített ki az elmúlt években egy erőszakos, tolvaj maffiaállamot Magyarországon - írta Ujhelyi István

MSZP-s európai parlamenti képviselő Facebook oldalán. - Nem sikerült neki. Zavaros ideológiai magyarázata nem tudta elfedni családja és baráti köre elképesztő meggazdagodását, a hazai egészségügy életveszélyes állapotát, az oktatási rendszer tudatos leépítését, a nemzet érdekeinek piszkos pénzekért történő kiárusítását. Orbán Viktor világos harcot hirdetett az MSZP által képviselt szociális Európával szemben, vállaltan semmibe véve ezzel a dolgozó magyar emberek hétköznapi problémáit és személyes fizikai, valamint anyagi biztonságát - írta Ujhelyi.

Liberálisok: ijesztgetés helyet a problémákról kellene beszélni

A Magyar Liberális Párt (Liberálisok) szerint Magyarország biztató pályáját Orbán Viktor miniszterelnök fenyegeti a legjobban, aki "továbbra is a bezárkózás, a lemaradás, a félelem és gyűlölet politikáját folytatja" - írta az ellenzéki párt az MTI-hez eljuttatott közleményében.

A Liberálisok szerint a miniszterelnök az ország valódi problémái helyett továbbra is a migrációval, a liberalizmussal, Soros Györggyel és az Európai Unióval ijesztgeti a magyarokat. Orbán nem beszél arról, hogy kormányának minden igyekezete ellenére tovább csökken Magyarország népessége, mert az emberek százezrével hagyják el az országot a Fidesz szabadságellenes politikája miatt. Magyarország függetlenségére és önállóságára "nem Európa, hanem Orbán és politikája jelenti az igazi veszélyt" - írták a Liberálisok.