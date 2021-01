Az OTP fontos teendőre figyelmezteti a bankkártyásokat

Januártól mindenkinek kötelező a többlépcsős azonosítás. Még vannak kártyabirtokosok, akiknek lépniük kell, hogy ne érje őket meglepetés internetes vásárláskor - figyelmeztet az OTP.

Magyarországon egyre népszerűbb az internetes vásárlás, tízből kilenc felnőtt internetező rendel online webshopokból, négyen közülük havi rendszerességgel. Már az idősebb generáció is egyre többet vásárol az interneten, az ötven év felettieknek is csaknem harmada havi szinten rendel valamit. Ezzel párhuzamosan egyre többen ismerik fel a bankkártyás fizetés előnyeit, amikor interneten vásárolnak, hiszen kényelmes és gyors fizetési megoldás. Az OTP Bank felmérése szerint az online vásárlók 59 százaléka tart elfogadhatónak valamilyen internetes fizetési módot, míg több mint harmaduk, amikor csak teheti, így fizet.

Kötelező az erős ügyfélhitelesítés

Az internetes bankkártyás vásárlások a 2021. január 1-től kötelező erős ügyfél-hitelesítéssel ráadásul még biztonságosabbá váltak. Ennek keretében, az Európai Unió előírásainak megfelelve mindenkinek több lépcsőben kell igazolnia, hogy valóban ő az internetes vásárláshoz használni kívánt kártya birtokosa. Az új szabályozás célja, hogy még inkább visszaszorítsa az e-kereskedelemhez köthető csalások számát.

Az OTP Bank ügyfelei csak akkor tudják internetes fizetésre használni bankkártyájukat, ha előtte regisztráltak a bank internetes biztonsági kód szolgáltatására. A másik szükséges lépés az internetes bankkártyás fizetéshez, hogy az ügyfeleknek módosítaniuk kell az úgynevezett TeleKódjukat, ha pedig OTP SmartBank mobiltelefonos alkalmazást használnak, frissíteniük kell azt a legújabb verzióra és engedélyezni, hogy az alkalmazás értesítéseket küldhessen a mobiltelefonjukra.

"Ügyfeleink tavaly novembertől már találkozhattak a többlépcsős azonosítással internetes bankkártyás vásárláskor. Örömmel látjuk, hogy az interneten aktívan vásárló kártyabirtokosaink több mint háromnegyede már megtette a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az erős ügyfél-hitelesítésnek megfelelve januártól továbbra is fizetni tudjon kártyájával. Azoknak a kártyabirtokosoknak, akik még nem léptek, javasoljuk, hogy tájékozódjanak a változással kapcsolatos teendőikről és tudnivalókról a weboldalunkon. Ezt követően állítsák be az internetes biztonsági kód szolgáltatást, módosítsák a TeleKódot vagy frissítsék az OTP SmartBank mobilalkalmazást, hogy ne érje őket meglepetés internetes vásárlás közben. Fontos, hogy az internetes vásárláshoz szükséges azonosításhoz külön-külön minden betéti- és hitelkártyát, valamint ezek társkártyáit is alkalmassá kell tenniük az ügyfeleknek" - hívta fel a figyelmet Takács Domokos, az OTP Bank Bankkapcsolati Főosztályának igazgatója.

Ezek a teendők

Aki korábban megadta mobiltelefonszámát a banki azonosításhoz, de még nem regisztrált az internetes biztonsági kód szolgáltatásra, az OTP SmartBank mobilalkalmazásban, vagy az OTPdirekt internetbankon keresztül teheti meg ezt a legegyszerűbben, illetve bármelyik OTP Bank fiókban. Azoknak az ügyfeleknek viszont mindenképp el kell látogatniuk egy OTP Bank fiókba, akik még nem adták meg mobiltelefonszámukat a banki azonosításhoz. Ott első lépésként meg kell adniuk azt, majd regisztrálniuk kell az internetes biztonsági kód szolgáltatásra. Bankfiókban tudnak regisztrálni a szolgáltatásra a társkártya- és az üzleti kártyabirtokosok is. A fióki ügyintézéshez érdemes előre online időpontot foglalni.

A kártyabirtokosoknak ezen kívül meg kell változtatniuk az alapértelmezett TeleKódjukat. A 3 jegyű TeleKód alapesetben a bankkártyához tartozó számlaszám utolsó három számjegye. Ennek megváltoztatására az OTP SmartBank mobiltelefonos alkalmazásban, OTPdirekt internetbankon vagy telefonon keresztül, illetve az OTP Bank fiókjaiban van lehetőség.

Azok, akik használják az OTP SmartBank mobilalkalmazást, frissíteniük kell azt a telefonjukon, és engedélyezniük kell a felugró értesítéseket (push üzeneteket) a készülék beállításaiban. Az OTP Bank ügyfelei ezen a honlapon részletesebben is tájékozódhatnak teendőikről.