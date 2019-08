Az RTL furcsa újítással állt elő

Próbálják felfuttatni saját streaming platformjukat, ezért egyedi tartalmakat költöztet az RTL-csoport az RTL Most+-ra.

A most következő negyedik negyedévétől az egyedi tárgyalások függvényében a televízió, internet és mobilszolgáltatóknál lesz elérhető az RTL Most+ videós on demand platform, mely az ingyenesen elérhető RTL Most prémium változatát kínálja - jelentette be a cég, amely azt is közölte, hogy a csoport történetében először, csak digitálisan elérhető műsort is gyártanak a felületre.

Kizárólag itt lesz elérhető a fiatalos és modern magyar sorozat, a Nofilter. Az epizódonként 15 perces vígjátéksorozat egy 4 fős lánycsapatból álló baráti társaság mindennapos boldogulását követi nyomon - írja a sorozatról a DTV News.

Az RTL Most+-ról az már tudható, hogy elsőként a Telenor MyTV szolgáltatás használói élvezhetik először.