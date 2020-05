Azonnal elkapkodták az Aldi újdonságát, az ablakos kenyérpirítót

A tökéletes pirítós elkészítésében segít a brit Aldi: a boltlánc piacra dobott egy üvegpanelekkel ellátott kenyérpirítót, amelynek segítségével még nehezebb lesz elégetni a kenyeret.

Átlátszó, üvegpanelekkel ellátott kenyérpirítóval rukkolt elő a brit Aldi - írja a brit Metro. A készülék előnye, hogy pontosan lehet látni, hol tart éppen a kenyér a pirítóban, azaz kisebb az esélye, hogy túlsütött vagy elégett kenyér jön ki a gépből.

Az üvegpanelt ráadásul ki lehet venni, így könnyű a takarítása is. A konyhai eszköznek hat különböző fokozata és kivehető morzsatálcája is van. Az átlátszó pirítóval együtt egy vízforralót is árul az Aldi, a termékeket május 31-étől lehet megvásárolni a brit boltokban, a pirító ára 24,99 font, azaz 9800 forint, a vízforraló pedig 19,99 fontba, azaz több mint 7800 forintba kerül.



Népszerű termékek



A kenyérpirítónak nagy sikere volt, már már el is fogyott az online áruházból, ahogy a vízforralóval együtt megvásárolható szett is. Az Aldi nem élelmiszer termékei közül nem ez az egyetlen, ami népszerű. Ahogy a Buksza (a Napi.hu szerkesztőségi blogja) korábban már beszámolt róla, az üzletlánc Kevin névre hallgató figurája a karácsonyi kampányok visszatérő sztárja 2016 óta.

Tavaly például 2 millió darab répás játékkal és egyéb termékkel készültek a karácsonyi rohamra a boltokban, de még így is korlátozásokat kellett bevezetni: fejenként maximum két darab plüssfigurával távozhatott egy-egy vásárló. Idén pedig a doktornak és ápolónak öltözött plüss Kevin, valamint a női megfelelője, a doktornőnek és ápolónőnek öltöztetett Katie került kalapács alá egy jótékonysági aukció keretében. A játékokkal a boltlánc a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) dolgozói és a vírus elleni védekezésben résztvevők előtt tiszteleg.