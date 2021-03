Egyéves az azonnali fizetés: még mindig sok sebből véreznek a banki számlacsomagok

Egyéves az azonnali fizetési rendszer. A bankok folyamatosan jelentik be az újabb és újabb digitális fejlesztéseiket azóta is. Egy valami azonban nehezen akar bekerülni a termékpalettákra: a csomag alapú bankszámla, amely korlátlan számú és értékű tranzakciót biztosítana a lakossági ügyfelek számára.

Éppen egy évvel ezelőtt indult az azonnali fizetési rendszer Magyarországon. Azóta 5 másodperc alatt célba érnek a 10 millió forint alatti átutalások, ráadásul nem csak hétköznap, amikor a bankok nyitva vannak, de éjszaka, hétvégén és ünnepnapokon is. A bankszámlák mellé másodlagos azonosítókat lehet társítani, így a partnerek most már nem csak számlaszámra, de telefonszámra, e-mail címre vagy adószámra is küldhetik az átutalásaikat. (Azok, akik a legelsők között állították be ezt a funkciót, valószínűleg már kaptak is értesítést a bankjuktól, hogy erősítsék meg újra az azonosítójukat, mivel ezek hitelességét évente felül kell vizsgálniuk a pénzügyi szolgáltatóknak.)

Nőtt az elektronikus pénzforgalom

A rendszer jól vizsgázott, tavaly a második és harmadik negyedévben az átutalási a tranzakciók közel 48 százalékát az azonnali fizetési rendszeren keresztül bonyolították le. A bankok is gőzerővel fejlesztették az új szolgáltatásokat, több helyen (például Erste, Raiffeisen, Gránit Bank, OTP, Budapest Bank, Takarékbank) elindult például a fizetési kérelem.

Emellett most már szinte minden nagyobb szolgáltatónál bevezették a teljesen online számlanyitást is. Nem kell bankfiókba menni most már új bankszámla miatt egyebek között az OTP, az MKB, a Budapest Bank, a Takarékbank, a Gránit Bank, a CIB, a Raiffeisen, az Erste, az UniCredit és a K&H ügyfeleinek sem. Az UniCredit nagyjából másfél hónapja jelentette be, hogy elindította ezt a szolgáltatást, s a Raiffeisennél is csak nemrég vezették be.

Sok banknál még csak az internetbankon keresztül lehet számlát nyitni, de egyre több hitelintézet teszi lehetővé, hogy mobil applikációval is nyithasson számlát az ügyfél. Van, ahol a telefon böngészőjében megnyitott internetbankon keresztül megy csak ez, de egyre több bank már a saját applikációjában is kínálja ezt a lehetőséget. A K&H néhány napja bemutatott fejlesztése például már direkt a mobilhasználóknak szól. A Gránit Banknál hasonló szolgáltatás már tavaly október óta elérhető. Az Ersténél androidos készülékről nyitható mobilon számla.

Az online számlanyitás az ügyfél részéről a bankok beszámolói szerint általában 20-30 perces folyamat lehet, de van, ahol ezt sikerült 10-15 percre redukálni. Az összes adat és digitálisan aláírt papír, szelfi, videózás után azonban mér várniuk kell az ügyfeleknek, hogy a hitelintézet ellenőrizze az adataikat - erre egyebek mellett a pénzmosás elleni jogszabályok miatt van szükség -, így a számlákat általában csak valamivel később, de többnyire még aznap, legkésőbb másnapra megnyitják.

Csomagolt számlák - még csak alakulóban

Az azonnali fizetés persze akkor ér igazán sokat, ha használják. Míg azonban a készpénzfelvétel 150 ezer forintig ingyenes, a készpénzes fizetésnek egy limitált összeghatárig a banki ügyfelek számára nincs költsége. Szemben az átutalásokkal, amelyekre a bankok díjat szabhatnak ki. Teszik mindezt annak ellenére, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) többször is szorgalmazta már a csomag alapú bankszámlák bevezetését. Ezek lényege, hogy havonta egy bizonyos fix összegért cserébe korlátlan számú tranzakciók bonyolíthasson le az ügyfél. Először csaknem két évvel ezelőtt javasolta ezt a bankoknak.

A bankok viszont a tranzakciós illetékre hivatkozva, egyelőre csak félig-meddig vették át az MNB ötletét. A 0,3 százalékos közterhet a bankoknak az ügyfelek nem saját számlák közötti tranzakcióira kell megfizetniük. Vállalati ügyfeleknél minden tranzakcióra, a lakossági ügyfeleknél pedig a 20 ezer forint fölöttiekre kivéve, ha a kliens az államkincstárba utalja a pénzét a saját ottani számlájára, hogy állampapírt vásároljon belőle.

Az MNB nemrég azt közölte - az azonnali fizetési rendszer bevezetése és a digitalizáció, valamint a csomagárazású bankszámlák szorgalmazása mellett - további lépéseket tervez a fogyasztóknak kínált versenyképes árazású, áttekinthető bankszámlák kialakítása érdekében. Ennek részleteiről azonban egyelőre még nem sokat tudni.

Van csomag számla, de csak kevés helyen

Csomag alapú számlát a Gránit Bank kínál, a korlátlan számú ingyenes utalás 280 ezer forintos havi jóváírás mellett havonta 990 forintos számlavezetésért érhető el. Ha nem teljesül a jóváírás, akkor 2990 forint a havidíj. Környezettudatos ügyfeleknek, akik mindent digitálisan intéznek, 890 forintért érhető el olyan számlacsomag, amely minden átutalás díját is tartalmazza.

A Budapest Banknál tavaly március 2-án, az azonnali fizetés indulásának napján indult el az "Enter" fantázianevű csomag, amely korlátlan mennyiségű utalást tartalmaz. A bank honlapján azonban az aktuálisan ajánlott számlacsomagok között már nincs ott ez a számla, vélhetően nem volt túl sikeres az ügyfelek körében. A korlátlan utalást tartalmazó csomag havidíja elektronikus számlakivonattal 2461 forint, papír alapúval 2767 forint, a hirdetmény szerint ráadásul fél év múlva a mobilbank plusz szolgáltatás is fizetőssé válik az ügyfelek számára, emellett egy év múlva a Bázis számlacsomag díjtételei kezdenek vonatkozni az ügyfélre, amelyben minden átutalás fizetős.

Az Erste most dobta piacra a George platformmal együtt a George számlát is, amely a bank első csomagdíjas terméke. A kedvezményes havi csomagdíj feltétele a havi minimum 100 ezer forintos egyösszegű jóváírás és az elektronikus számlakivonat, illetve kér a bank egy e-mail címet és jóvá kell hagyni az internetbanki tevékenységet az George applikcióban. Ha ez nem teljesül, a havidíj 1990 forint. Ha viszont mindez megvan, havi 250 ezer forintnyi tranzakcióig 390, 250-400 ezer forint között pedig 990 forint a csomag díja az első három hónap után, addig ugyanis ingyenes. Afölött a tranzakcióra kiveti a bank a 0,3 százalék maximum 6 ezer forintos díjat, vagyis lakást vagy drágább autót vásárolni díjmentes átutalással az akciós első három hónap letelte után a George-on belül már nem lehet.

A többi bank egyelőre inkább a nulla forintos számlavezetési díjjal operál, azt is általában feltételhez, például aktív számlahasználathoz, bankkártya-használathoz köti. Más bankok moduláris csomagokat kínálnak, amelyekből az ügyfél válogathatja össze, mit kér, és akár havonta is módosíthatja a számláját. Olyan hitelintézet is volt, amelyik egyszerűen annyit válaszolt a Napi.hu kérdésére a csomag alapú számlák bevezetése kapcsán, hogy "vizsgáljuk az MNB felvetéseit".