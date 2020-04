Babaváró és csok: mire jó az állami segítség?

Jelentős engedményeket vezetett be a kormány a lakás- és családtámogatásokkal kapcsolatban. A cél egyértelmű: ne essenek el az igénylők a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt a csoktól, a babaváró hiteltől és a többi népszerű családtámogatástól. De vajon elég segítséget jelent az igénylőknek az állami segítség, vagy így is sokan szorulhatnak ki a jogosultak köréből? Ennek járt utána a Bank360.hu.

A koronavírus-járvány okozta vészhelyzetre való tekintettel a magyar kormány több engedményt is tett az állami támogatások igénylésével kapcsolatban a 144/2020-as kormányrendeletben.

Ezek 2020. április 23-tól léptek érvénybe, de az egész veszélyhelyzetre vonatkoznak, tehát 2020. március 11-től addig, amíg a kormány nem dönt úgy, hogy véget ért a veszélyhelyzet. Különböző engedmények vonatkoznak a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) és a babaváró hitel igénylőire, de alapvetően mindkét állami támogatásnál az alapfeltételek veszélyhelyzethez való igazítása volt a cél - állapította meg a Bank360.hu.

Kifejezetten a babaváró hitelre vonatkozó engedmények:

ha a gyermek a veszélyhelyzet alatt születik meg, vagy az azt követő 30 napban, akkor utólag is beadható az igénylés - ennek a határideje a veszélyhelyzet vége plusz 60 nap,

ha a feleség a veszélyhelyzet idején tölti be a 41. életévét, akkor a veszélyhelyzet végétől számolva 30 napon belül beadhatja ő is az igénylést.



A csoknál sem gond, ha előre vállalt gyermeknél a házaspár valamelyik tagja a veszélyhelyzet alatt tölti be a 40. életévét, ettől függetlenül igényelhetik a lakástámogatást. Emellett több engedmény is van, amely mindkét támogatásra vonatkozik:

a köztartozásmentességet a veszélyhelyzet előtti utolsó napon kell vizsgálni, tehát március 10-én,

elfogadható a tb-jogviszony igazolása akkor is, ha a kiállítástól számított 30 nap a veszélyhelyzet ideje alatt telik le,

a veszélyhelyzet idején és az azt követő 30 napban történő tb-jogviszony megszakítását nem kell figyelembe venni a veszélyhelyzet megszűnéséig, valamint ezt követően a veszélyhelyzet teljes időtartamával megegyező további, de legfeljebb 90 napos időtartamig - tehát a veszélyhelyzet után körülbelül 3 hónap áll rendelkezésre új jogviszony létesítésére,

ha újra dolgozni kezd az igénylő, akkor a veszélyhelyzet idején kimaradt napokat is biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni.



A folyósítás után is számos engedményt kapnak az igénylők. Ilyen például a megszületett gyermek, a kamattámogatást befolyásoló körülmények bejelentése, illetve csoknál a személyes vagy az ingatlannal kapcsolatos ügyekben is elég a veszélyhelyzet után intézkedni - erre a veszélyhelyzet elmúlta után 30 nap áll rendelkezésre.

A banki feltételeknek ugyanúgy meg kell felelni

Az engedmények az állam által szabott feltételekre vonatkoznak, azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a csokos, valamint és a babaváró hitel igénylőinek nemcsak az állami feltételrendszernek kell megfelelni, hanem az igénylést elbíráló banknak is. Ennek a legfontosabb része a jövedelemvizsgálat, illetve a folyamatos munkaviszony igazolása - ezen a téren nem jár engedmény, hiszen ezt a bankok saját hatáskörben vizsgálják.

Ez gondot jelenthet azoknak, akik elvesztették az állásukat, hiszen állami engedmények ide vagy oda, a bankok felé ugyanúgy igazolni kell a munkaviszonyt és a stabil nettó jövedelmet - ezeknek a hiánya minden esetben kizáró ok. A csok-hitel igényléséhez a bankoknál 100-150 ezer forintos nettó jövedelemre és legalább fél éves munkaviszonyra van szükség.

A babaváró hitelnél nagyobb különbségek vannak a bankok között. Több hitelintézet minimum 3 hónapos munkaviszonyt vár el, de itt is találhatunk olyat, ahol legalább fél év az elvárás. Az elvárt nettó jövedelem terén is nagyobb különbségekre kell számítani: van, ahol a mindenkori nettó minimálbért kell igazolni az igényléshez, míg máshol akár 180 ezer forint is lehet az elvárt jövedelem a babaváró hitel igényléshez.

Mire jó akkor az állami segítség?

A Bank360.hu szerint az állami engedmények alapvetően abban nyújtanak segítséget, hogy az átmenetileg nehéz helyzetbe kerülő fiatal párok a járvány miatt ne essenek el végleg a támogatás lehetőségétől. Hiszen ne felejtsük el, hogy több határidős konstrukció is van: a falusi csok 2022. június 30-ig, a babaváró hitel pedig 2022. december 31-ig érhető el, ami azt jelenti, hogy az állami engedmények nélkül a most munkanélkülivé válók egy része jó eséllyel végleg elesett volna a lehetőségtől.

Ha jelenleg "csak" a bankok igénylési feltételeinek nem tudnak megfelelni, akkor közel sincs ilyen nagy gond. A bankok többsége 3-6 hónapos folytonos munkaviszonyt vár el, ami azt jelenti, hogyha a járvány után stabilizálódik az anyagi helyzetük, és újra hitelképesek lesznek, akkor beadhatják az igénylést. Ez egy kevésbé szerencsés forgatókönyvvel számolva 2021 elejét jelenti, de a többségnek valószínűleg már idén lesz lehetősége az igénylésre. Arról egyelőre nincs információ, hogy a kormány tervezi-e a határidős állami támogatások elérhetőségének a meghosszabbítását a koronavírus miatt.