Babaváró hitel: így lehet megkopasztani a bankokat

Sokat buknak a bankok azon, ha babaváró támogatásra váltják ki a náluk lévő hiteleket a családok. Vannak bankok, amelyek igyekeznek arra rávenni az ügynököket, csak olyan ügyfelet hozzanak, aki nem készül hitelkiváltásra.

Felemás a bankok hozzáállása a babaváró támogatáshoz - állítják a hitelközvetítők. Néhány bank még akciót is szervezett a támogatott hitel mellé, hogy minél több ügyfelet gyűjtsön, mások viszont a hitelközvetítők beszámolói alapján inkább elkerülnék a támogatott hitelért hozzájuk forduló párokat.

A háttérben az állhat, hogy sokan vennék fel a babaváró hitelt hitelkiváltásra. A július 1-je óta igényelhető hitelt a fiatal házaspárok kamatmentesen vehetik fel, a maximális hitelösszeg 10 millió forint, a futamidő pedig 20 év is lehet. Az állam fizeti a kamatot a bankoknak, a házaspároknak csak kezességvállalási díjat (ez évente 0,5 százalék) kell fizetni. Cserébe legalább egy gyereket kell vállalniuk, de ha két gyerekük születik, akkor a tartozás 30 százalékát, ha három, akkor a teljes tartozást eltörlik.

Nagyot buknak a kiváltáson

A bankok marzsa ezen a hitelen csekély, hiszen az állam a referenciakamat 130 százalékát plusz két százalékot fizet csak nekik. A referenciakamat pedig az ötéves állampapírok három havi aukciós átlaghozama. Utóbbi ráadásul folyamatosan csökken, a múlt hónapban még 2,1 százalékos volt, most már csupán 1,96 százalék, és várhatóan még alacsonyabb lesz.

Ez azt jelenti, hogy a hitelintézetek marzsa a babaváró hitelen még a 2,6 százalékot sem éri már el, hamarosan pedig 2,5 százalék alá süllyedhet. Ez pedig aprópénz ahhoz képest, amit a többi hitelen keresnek. A személyi hitelek átlagos kamata a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb, májusi adatai szerint csaknem 13 százalékos volt, a folyószámlahitelek után 19,49 százalékos, a kártyahitelek után pedig több mint 24,5 százalékos kamatot szednek a hitelintézetek. Ilyen kamatok mellett a bankok számára fájdalmas lehet, ha a jól fizető adósok babaváró hitelre cserélik a drága fedezet nélküli kölcsönüket.

Tízmillió forintnyi fedezet nélküli hitel babaváró támogatásra történő kiváltásánál több millió forintos nagyságrendű lehet a bankoknál a veszteség.

Még azzal is rosszabbul járhatnak a bankok, ha a lakáshitelt váltják ki babaváró támogatásra a fiatal házaspárok. A minősített fogyasztóbarát lakáshitelek marzsa ugyanis akár 3,5 százalékig is elmehet. Ez azt jelenti, hogy ha 10 millió forintnyi lakáshitelt babaváró támogatásra cserél egy család, akkor a bank az első évben 100 ezer forintot bukik. Tízmillió forintnyi fedezet nélküli hitelnél pedig milliós nagyságrendű lehet a veszteség. Igaz, az ritkán fordul elő, hogy valakinek személyi hitelből, folyószámlahitelből vagy kártyahitelből 10 milliós tartozása halmozódjék fel.

Igény van rá

A bankok mindegyike élénk érdeklődésről számolt be a konstrukció kapcsán, és abban is egységes a helyzet, hogy szinte minden család a maximális összeget igényli. A hitelkiváltás egyelőre nem a leggyakoribb, de az egyik jellemző hitelcél több banknál is. A hitelintézetek egy része szemérmesen hallgatott, mekkora arányban kérték ilyen célból a támogatott hitelt a házaspárok, de a CIB, amely csak július 19-én indult el a hitellel, és egyetlen hét alatt több mint 100 igényt fogadott be, arról számolt be, hogy minden ötödik ügyfél hitelkiváltásra kérte, a K&H-nál, amelynél már ezer fölött van a benyújtott igények száma a kliensnek negyede tervezi más hitelek kiváltását.

A Gránit Banknál más a helyzet, ott is már 100 fölött jár a befogadott igények száma, de náluk nem jellemző hogy hitelkiváltásra használnák az ügyfelek a pénzt, vagy ha igen, akkor más bankok hiteleit váltják ki belőle. Az OTP-nél úgy nyilatkoztak, arról, hogy pontosan mire fordítják a támogatást az ügyfelek, a bank nem vezet statisztikákat, de az ügyfelek bevallása szerint elsősorban lakáscélokra (felújításra, vásárlásra), kisebb százalékuk pedig autóvásárlásra, hitelkiváltásra használja fel a kapott összeget.

Az MKB is elismerte, 300 eddigi igénylőjük között van olyan, aki más hitelt törlesztene a támogatott kölcsönből. Több bank azonban csak annyit árult el, mennyi igénylője van eddig. A Budapest Banknak 550, a Raiffeisennek több száz, a Takarékbank pedig 2 milliárd forint fölötti összegnél tart. Ez, ha náluk is a 10 milliós összeg a jellemző, 200 körüli klienst jelent. Az UniCreditnél is 100 fölötti igény van már bent, hitelkiváltásra pedig nincs lehetőség. A hitelintézet úgy nyilatkozott: a "hitelkiváltásra igényelhető babaváró hitel bevezetésén dolgozunk, várhatóan hamarosan elérhető lesz fiókhálózatunkban".

Gyere ide, takarodj

A babaváró támogatásra tehát láthatóan óriási az igény, a hitelközvetítőknél is sorban állnak a családok. Az ügynökök pedig világosan látják, miközben egyes bankok szívesen látják a babavárós párokat, mások inkább máshová küldenék őket. Előbbi csoportba tartoznak azok a hitelintézetek, amelyek akciókkal is próbálják a babavárósokat becserkészni.

Közéjük tartozik a Gránit Bank, a Raiffeisen, az Erste és a K&H. A Gránit Banknál nem jellemző a hitelkiváltás, a Raiffeisen pedig a válság után a vállalati, a prémium és a privátbanki ügyfélkörre koncentrált, csak az utóbbi egy-két évben startolt rá ismét a lakossági ügyfelekre, így vélhetően ők sem számolhatnak sok hitelkiváltóval. A kedvezményt jellemzően az kapja meg, aki elsődleges számlavezetőnek választja a bankokat.

A K&H a lakossági célcsoportot mindig fontosnak tartotta, az 50 ezer forintos jóváírással kecsegtető akciója viszont csak a hónap végéig tart, az Erste pedig azt díjazza, ha más, általa értékesített pénzügyi szolgáltatásokat is megvásárol a kliens, vagyis extra jutalékbevételt remél a babavárósoktól.

Jutalékplafon van

A hitelközvetítők sem lehetnek túlságosan motiváltak a babaváró támogatás intézésében, a bankok ugyanis nagyon alacsony jutalékot adnak nekik. Erre az MNB állásfoglalása kötelezi a hitelintézeteket, amely alapján a közvetítőknek adható jutalék legfeljebb a folyósított össze 0,8 százaléka lehet, vagyis egy 10 millió forintos babaváró hitelnél legfeljebb 80 ezer forint. Ezt a főügynök kapja, maga a közvetítő ennél is kevesebb, körülbelül 50 ezer forinthoz jut hozzá.

A bankok maguk üzleti titokként kezelik, mennyi jutalékot fizetnek, a Napi.hu-nak többen úgy nyilatkoztak, az MNB vezetői körlevelében foglaltak szerint járnak el. A 0,8 százalék csak felső határ, ennél kevesebbet is ajánlhat egy bank, márpedig ha nem akar sok babaváró hiteles - ezen belül hitelkiváltó ügyfelet - akkor kevesebbet is kínálhat az ügynököknek. Az egyik - nevét nem vállaló közvetítő - úgy nyilatkozott, az OTP például kevesebbet fizet nekik.

Azzal is igyekeznek elejét venni a bankok annak, hogy a jól fizető hiteleket babaváróra cseréljék a házaspárok, hogy a közvetítők jutalékát visszaírják, ha a támogatott hitelt felvevő párok egy náluk korábban felvett hitelt váltanak ki. Ezzel akarják rávenni az ügynököket arra, hogy csak olyan igénylőt vigyenek hozzájuk, aki nem akar hitelt kiváltani.