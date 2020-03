Baj lehet a földeken - súlyos hiány léphet fel nyárra és őszre a műtrágyapiacon

Őszre nem lesz elég műtrágya, az elérhető készlet pedig jelentősen megdrágul - véli Dávid Tamás, a Keleti Agrár Kft. ügyvezetője. A szakember szerint az európai gyárak félgőzzel üzemelnek vagy leállnak, az orosz, afrikai, amerikai gyártók pedig örülnek, ha a saját térségüket el tudják majd látni.

Jelentős krízist hozhat a műtrágyapiacon a koronavírus, illetve a globális járvány nyomában elrendelt számos intézkedés - véli a műtrágyaforgalmazó Keleti Agrár Kft. ügyvezetője.

Dávid Tamás szerint a jelenlegi helyzetben az európai műtrágyagyártók csökkentik, esetleg teljesen leállítják a termelésüket, az Európán kívüli gyártók pedig elsősorban a belső piacaikra koncentrálnak. Utóbbi igaz Oroszország és Afrika egyes országai, például Marokkó esetében, de ugyanez a helyzet az amerikai kontinensen is.

A Keleti Agrár Kft. ügyvezetője azt valószínűsíti, hogy az Európán belüli kapacitáscsökkenés, és a más kontinenseken is bekövetkező szűkösség miatt nyárra és őszre súlyos műtrágyahiány léphet fel.

Mire tehát az őszi vetések előtti műtrágyázás esedékes lenne - például az őszi káposztarepce vagy a kalászos gabonák esetében - sok esetben hiánycikk lehet majd a műtrágya, a meglévő készletek pedig egészen biztosan jelentősen drágulni fognak

- mutatott rá az ügyvezető, aki szerint ez már a jövő évi terméseredményekre is kihatással lehet szerte Európában. Mindezek miatt már most érzékelhető, hogy a tudatosan tervező gazdák az egyre mélyülő krízis miatt igyekeznek mielőbb lekötni az őszi műtrágyát, mielőtt hiány lépne fel, és az árak komolyan emelkednének - jegyezte meg Dávid Tamás. Mindeközben a tavaszi műtrágyázás időszaka is tart.