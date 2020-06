Bajban vannak a buszos cégek

A koronavírus-járvány hatására a különjárati autóbuszos személyszállításban március elejétől szinte teljesen lenullázódott a vállalkozások bevétele - írja a 24.hu.

Eltűnt a be- és kiutazó buszos turizmus, a külföldi és belföldi diákutazási programokat is törölték. Egyedül a munkásszállításban volt némi forgalom, amíg be nem zártak a gyárak, illetve miután fokozatosan újraindultak.

Erről Dittel Gábor, a NiT Hungary ügyvezető főtitkára és Árvay Tibor, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének kommunikációs menedzsere beszélt a portálnak.

A vállalkozások a költségeiket úgy tudták csökkenteni, hogy a lízingelt buszokra éltek a moratórium lehetőségével - ennek azonban még meglehet a böjtje, ha vége lesz a moratóriumnak.

Február 1. és április 15. között 6700 autóbuszt vontak ki ideiglenesen a forgalomból, miközben összesen 10 500 különjárati autóbuszról tud a NiT Hungary. A különjárati buszok vezetői közül került ki az a mintegy 160 sofőr is, akiket a Volán vett fel nemrégiben - valószínűsítette Dittel Gábor.

A két érdekképviselet szerint a be- és kiutaztatás újbóli fellendülésére az idén kicsi az esély, a belföldi turizmus pedig inkább az egyéni utazásokra épül. Így nem számítanak arra, hogy ebben az évben visszatérhet a korábbi forgalmuk. A munkásszállításon kívül legfeljebb az ottalvós táborok jelenthetnek még némi bevételt.

Dittel Gáborék számos támogatási javaslattal fordultak a döntéshozókhoz, kérték a járulékmentességet, a sávos piacfelügyeleti díj átmeneti eltörlését, illetve hogy az éves autópálya-matricáknál (mivel nem mennek a buszok, így nem használják a sztrádákat) kaphassanak egyéves hosszabbítást, és csak 2022. január 31-én járjon le az érvényességük, de eddig nem jártak sikerrel.