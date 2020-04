Bajban vannak a könyvkereskedők

A könyvesboltok már márciusban 65-70 százalékos forgalomkiesést szenvedtek el, most pedig már ki sem nyithatnak. Így drámai helyzetbe került a magyar könyvszakma - mondta az InfoRádiónak Kocsis András Sándor, a Kossuth Könyvkiadó igazgatója.

Az elmúlt hetekben drámai módon megszaporodtak azok az internetes oldalak, amelyek a szerzői jogokat teljesen figyelmen kívül hagyva, jogszerűtlenül tesznek föl e-könyveket és hangos könyveket az internetre - idézi az Infostart a cégvezetőt.

Áprilisban be lesznek zárva a könyvesboltok, ami azt jelenti, hogy jelenleg csak az online árusítás működik, de az is csak addig, amíg a dolgozók ezt vállalják. Az online forgalom még csúcsidőszakban is a teljes 30-35-38 százalékát adhatja - nyilatkozta Kocsis András Sándor.

A szakember szerint minden kiadónak és terjesztőnek el kell gondolkodnia azon, hogy - mivel az ágazat egy hosszú ciklusú üzleti modell szerint dolgozik - hogyan fogják túlélni ezt az időszakot. Reméli, hogy az államtól érdemi segítséget kapnak. A V4-ekből három ország meghozta ezt az intézkedést, és Németország, Románia, Hollandia mellett több ország is.