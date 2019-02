Balaton-Tokaj-Dunakanyar: egy kézben a milliárdos hotelbiznisz

A Balaton déli partja és Tokaj után a Dunakanyarban is felbukkant a hazai hotelbiznisz új sztárja, aki kormányzati támogatással nyithat luxusszállodát és panorámás strandot Visegrádon.

Ugyanaz a kormányközeli tulajdonosi kör nyithatja újra a páratlan panorámájáról ismert, de 2007-ben bezárt visegrádi Lepence strandfürdőt és építhet mellé luxusszállodát, mint amelyik a Magyar Turisztikai Ügynökség által indított, összesen 300 milliárd forintos Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési programból is közel 6 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott balatoni és tokaji szállodák építésére - értesült visegrádi forrásokból a Napi.hu.

Pontosan még nem lehet tudni, hogy mikor nyithat ki újra Magyarország egyik legismertebb és legértékesebb területén fekvő strandja, jelenleg a szakhatósági engedélyeztetési eljárásnál tart a milliárdos beruházás. A régészeti feltárások pedig már befejeződtek. Forrásunk megerősítette, hogy a visegrádi gigaprojektet a szántódi, ötcsillagos Balaland hotelt és a szintén ötcsillagos Grand Hotel Tokaj szállodát vissza nem térítendő állami milliárdokból építő Szepesi Richárd álmodta meg.

Erre utal az a tény is, hogy a budapesti Reáltanoda utcában székelő DLHG Invest Zrt. a tulajdonosa a 2018 decemberében bejegyzett Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Kft.-nek, az új cégben Szepesi Richárd az ügyvezető. A DLHG-ben pedig igazgatósági tag Szepesi Richárd, többségi tulajdonos pedig a felesége, Kante Awa.

Azt a hvg.hu írta meg korábban, hogy sorra alapítja a szálloda- és ingatlancégeket a hotelbiznisz új sztárja, Szepesi Richárd, aki akkor lett szélesebb körben ismert, amikor eladta a hegyaljai Andrássy hotelt Mészáros Lőrinc cégének. Feleségéről, Kante Awáról pedig a 24.hu írta meg, hogy édesanyja Nagy Róza, akit régóta Matolcsy György jegybankelnök legszűkebb bizalmi köréhez sorolnak. Már 2000-ben közigazgatási államtitkár lett a Nemzetgazdasági Minisztériumban, ahol akkor Matolcsy volt a miniszter.

Már magántulajdon

Kerestük a visegrádi önkormányzatot is, hogy mikorra várható a 2007-ben bezárt és azóta lepusztult strand és luxusszálloda nyitása, de csak arról tájékoztattak minket, hogy a terület már magántulajdonban van. Ez így igaz. A strand területe a CIB bank tulajdonában volt, Visegrád egyévi költségvetésének nagyjából megfelelő összegért árusították. A Termál Online írta meg 2017-ben, hogy "eladva" plecsni került a 643 millió forintért árult terület hirdetése mellé a Recovery Zrt. (a cég a CIB Bankcsoport tagja) honlapján. A hvg.hu cikke szerint a vevő Szepesi másik cége, a Dreamland Holding Zrt. volt.

Visegrádi forrásunk szerint nagyon jól előkészített beruházásról van szó: előbb a strand készül el, majd később a luxusszálloda. Utóbbi esetében segítség lehet, hogy a turisztikai ágazat kormányzati szervezete, a Magyar Turisztikai Ügynökség sem lazsál, hiszen folytatódik a Kisfaludy program: január közepétől február végéig lehet pályázni - az első ütemben szállodák létesítésre - a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térségben. A lepencei strand és szálloda beruházói forrásunk szerint tökéletesen felmérték a helyi viszonyokat, legalább másfél éve jelen vannak Visegrádon, még a témában tartott közmeghallgatáson is részt vettek.

Besegített a kormány

Szintén a jól előkészített beruházásra utal, hogy a kormány még 2017-ben meghatározta a Dunakanyar kiemelt turisztikai térségbe tartozó településeket, valamint elfogadta a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről szóló, a 2017-2030 közötti időszakra vonatkozó stratégiai fejlesztési programot. A határozat szerint 70 település tartozik a Dunakanyar kiemelt turisztikai térséghez, ahol a következő években 35 fejlesztést terveznek 69,81 milliárd forint hazai forrásból származó támogatással. Ennek része lett a lepencei strand újjáépítése is, amire 2 milliárd forintot szavazott meg az Orbán-kormány.

A strandnak eddig is kalandos volt a története. "Az 1400 méter mélyből a felszínre törő, a bél- és gyomorbántalmak, illetve a gyulladások ellen javallt gyógyvíz fölé 1977-ben emeltek fantáziadús találékonysággal teraszos kialakítású, igaz, a kor építészetét magán viselő strandot" - írta a Magyar Nemzet 2015-ben. A cikk szerint a fürdőhelyet a kilencvenes évek elején évi egymillió forintért adta bérbe a Hadházy Sándor polgármester vezette visegrádi önkormányzat a Castrum Kft.-nek. A Castrum 1995-ben megkapta a vízhasznosítási jogot is, majd mentesítették a fejlesztési kötelezettsége alól is. Az ezredfordulón a képviselő-testület úgy döntött, hogy 150 millióért eladja a fürdőt, a mellette található erdőrészt, és megerősítve a korábbi helyzetet harminc esztendőre átengedi a hőforrás fölötti tulajdonosi jogokat.

A helyi tiltakozást négy kérdésből álló népszavazás követte: a polgárok 54 százaléka vett részt a voksoláson, 84 százaléka elutasította a megkötött szerződést. Így vissza kellett vonni a strand és az azt körülvevő terület eladásáról hozott határozatot, majd éveken át tartó pereskedés következett. A strand területe végül a csődbe ment egykori tulajdonostól került a hitelező CIB bankhoz, amely 2013 óta igyekezett eladni az ingatlant.

Nehezen térül meg

"A strand újranyitásának kérdése az elmúlt mintegy öt évben a városvezetés számára sem vesztett fontosságából. Úgy döntött a képviselő-testület, hogy megvizsgálja annak lehetőségét, milyen pénzügyi-gazdasági feltételei vannak a strand újjáépítésének" - olvasható a Visegrádi Hírek 2017. áprilisi különszámában Félegyházi András jelenlegi polgármester bevezetője. Ebből kiderül, hogy a beruházás 1,8 vagy 3,2 milliárd forintot igényelne attól függően, hogy csak nyáron vagy egész évben lenne nyitva. Csak nyári üzemeléssel pedig az önkormányzat vizsgálata szerint nem térülne meg a beruházás.

Visegrád turizmusa a fürdő nélkül is folyamatosan fejlődik: 2013-ban még 72 ezer vendégéjszaka volt a városban, most már 290 ezer körül tart ez a szám, ráadásul jelentősebb szállodai beruházás nem történt a környéken. Főleg konferenciaturizmusban erős Visegrád, ebben a rangsorban a harmadik helyen szerepelnek. "Ha újra megnyit a lepence-völgyi strandfürdő, a Hotel Visegrád is meleg szívvel ajánlja majd a strandot szállóvendégeinek, hiszen azt a kilátást, illetve a termálvíz nyújtotta nagyszerű élményt minden városunkba látogatónak meg kell tapasztalnia egyszer. Mert Lepence-völgy kincse mindenkit rabul ejtett, aki csak egyszer is ellátogatott a hegyoldalban megbúvó strandfürdőbe" - olvasható a Hotel Visegrád blogjában.