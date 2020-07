Balatonra készül? Mutatjuk a legjobb strandokat

A Kék Hullám Zászló strandminősítő versenyen a legtöbb pontszámot elért strand az idén gyenesdiási Diási Játékstrand lett - jelentették be a Balatoni Szövetség szerdai díjátadó ünnepségén, Zamárdiban. Mutatjuk a standok listáját.

A Balatoni Szövetség tájékoztatása szerint a legjobbaknak járó, ötcsillagos Kék Hullám Zászlót 17 strandüzemeltető tűzheti ki, négycsillagost 14, háromcsillagosat 3, kétcsillagosat egy strand nyert el.

Sosem volt annyira szükség a strandok megmérettetésére, mint most, mert ezzel is megmutathatjuk, hogy a járvány okozta nehézségek ellenére a balatoniak hisznek a nyár sikerében - mondta Lombár Gábor, a Balatoni Szövetség (BSZ) elnöke a díjátadón. Az elmúlt években és az idén is komoly strandfejlesztések történtek a Balatonnál, ezekhez hozzájárultak a Magyar Turizmus Ügynökség strandfejlesztő forrásai is.

Öt csillagos strandok:

1. Vonyarcvashegy Lidó strand

2. Balatongyörök Községi strand

3. Gyenesdiás Diási Játékstrand

4. Szigliget Községi strandfürdő

5. Balatonfüred, Kisfaludy strand

6. Alsóörs Községi Strand

7. Balatonfüred, Esterházy strand

8. Csopak, Községi strand

9. Keszthely Városi strand

10. Balatonalmádi Wesselényi Strand

11. Balatonberény Községi Strand

12. Balatonföldvár Keleti Strand

13. Zamárdi Nagystrand

14. Badacsonytomaj Városi Strand

15. Balatonederics Zöld Hullám Strand

16. Gyenesdiás Gyenesi Lido Strand

17. Balatonszárszó Mikszáth utcai Központi Strand

Négy csillagosak:

18. Révfülöp Szigeti Strand

19. Révfülöp Császtai strand

20. Ábrahámhegy Községi Strand

21. Balatonudvari Községi strand

22. Balatonlelle Napfény Strand

23. Keszthely Libás strand

24. Siófok, Nagystrand

25. Zánka Községi Strand

26. Fonyód, Bélatelepi Strand

27. Fonyód, Panoráma strand

28. Balatonudvari Fövenyesi strand

29. Balatonmáriafűrdő Központi Fizető strand

30. Balatonföldvár Nyugati Strand

31. Badacsonytomaj, Badacsony Strand

Három csillagosak:

32. Keszthely Helikon strand

33. Fonyód Városi Strand

34. Balatonfüred Camping (Széchenyi Strandfürdő)

Két csillagos:

Balatonberény, Berény Naturista Camping strandja

Különdíjasok

Különdíjat kapott a Balaton járványügyi védekezésben legfelkészültebb strandja, amely ugyancsak a gyenesdiási lett. A Balatoni Turizmus Szövetség a legdinamikusabban fejlődő strandjának felajánlott különdíját a balatonedericsi Zöld Hullám strand nyerte el - írta az MTI.

A tó körüli megyék is osztottak díjakat a saját partszakaszaik fürdőhelyei között. A Somogy Megyei Önkormányzat különdíját a fonyódi Bélatelepi Strand, a Veszprém Megyei Önkormányzat különdíját a Csopak Községi Strand, a Zala Megyei Önkormányzat különdíját a keszthelyi Libás Strand nyerte el.

Idén a járványhelyzet miatt később hirdették meg a strandminősítő versenyt, mégis a korábbi évekhez hasonlóan 35 balatoni strand vállalkozott a megmérettetésre - mondta az MTI szerint Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a BSZ titkára. A helyszíni bejárások június utolsó hetében zajlottak az értékelésbe bevont partnerek - a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Magyar Turisztikai Ügynökség képviselői, valamint a megyei tiszti főorvosok közreműködésével.